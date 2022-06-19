Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevsimlik Tarım İşçilerine Hijyen Kolilerini Dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) iş birliğiyle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 5 bin hijyen kolisi dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, IOM tarafından gönderilen 5 bin adet hijyen kolisinin dağıtımını yaptı. Silifke'den Tarsus'a uzanan tarlalarda mevsimlik olarak tarım işinde çalışan yerel halka ve kentimizde geçici koruma statüsünde bulunanlara dağıtılan hijyen kolileri önemli bir ihtiyacı karşıladı. Aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, hijyen kolilerinde yer alan havlu, ped, tıraş köpüğü, diş fırçası ve deterjan gibi çok sayıda malzeme desteğinden yararlanmanın mutluluğunu yaşadı.

"MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN YOĞUN OLDUĞU ALANLARDA HİJYEN KOLİLERİMİZİ DAĞITIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin Uyum Masası'nda görevli Çağan Coşkuner, hijyen kolileriyle ilgili bilgi vererek; "Daha önceden aslında haritalandırmasını yaptığımız Mersin ili genelinde Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu alanlarda hijyen kolilerimizi dağıtıyoruz. Hijyen kolimizin içeriğinde havlu, hijyenik ped, ıslak mendil, sabun, şampuan ve deterjan gibi ürünler yer alıyor. 5 kişilik bir ailenin temizlik ihtiyaçlarını görebileceği şekilde tasarlandı" dedi.

"BELEDİYE'DEN BAŞKA KİMSEYİ DE GÖRMÜYORUZ"

Dağıtım yapılan noktalardan birisi Tarsus ilçesine bağlı Kargılı Mahallesi oldu. Mevsimlik tarım işçilerinden Ali Taş, "Hijyen malzemesini kendi imkanlarımızla marketten, buraya gelen seyyar satıcılardan sağlıyoruz. Çoluk çocuk çok zaten, nüfus çok. Teşekkür ediyoruz. Paketin içinde deterjan, ıslak mendil, sabun, diş fırçası ve macunu gibi şeyler varmış, hanım söyledi. Belediye yardımını yapıyor sağ olsun, sürekli çadırlara geliyor. Belediye'den başka kimseyi de görmüyoruz" dedi.

Tarım işçilerinden Mustafa Önal, "Çadırlarda yaşıyoruz. Hijyen konusunda marketten tedarik ediyoruz. Kendi imkanlarımızla gideriyoruz. Ulaşım konusunda sıkıntı yaşanıyordu ama ne yapalım? Bu paketin faydası iyi oldu" dedi.

Vahide Kaymaz ise "Çocuklar banyo yapacak, sabunla ellerini yıkayacak belediye bunları getirdiği için teşekkür ederim" diye konuştu.

Geçici koruma statüsünde kentimizde bulunan Nadya Hüveydi de hijyen kolilerinden memnun olduğunu belirterek, "İşimize yarar. İçindeki malzemelerle kurulanacağız, çamaşırlarımızı yıkayacağız, bizler yıkanacağız, kullanacağız" dedi.

ANKA / Yerel