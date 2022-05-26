Merkezefendi'de Geleceğin Dahileri Yetişiyor - Haberler

Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Robotik Kodlama Akademisi'nin, öğrenci seçme sınavlarının birinci etabına 4 bin 375 öğrenci katıldı. Merkezefendi İlkokulu'nda çocukların sınav heyecanına ortak olan Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, "Ülkemizin gelecek aydınlık yüzleri olan çocuklarımızın eğitimleri bizler için çok önemli. Onların en iyi şekilde eğitim hayatlarını sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Sınava giren tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Belediyesi tarafından öğrencilerin üretkenlik ve yaratıcılığının gelişmesine, akademik kariyerlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Robotik Kodlama Akademisi'nin, öğrenci seçme sınavlarının ilk etabı Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 33 ilkokulda gerçekleştirildi. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı birinci etap sınavlarına 4 bin 375 dördüncü sınıf öğrencisi katıldı. Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun da sınava giren öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Sınıfları tek tek ziyaret eden Başkan Yardımcısı Coşkun, öğrencilere başarılar diledi.

"EĞİTİM HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZDİR"

Çocukların en iyi şekilde eğitim hayatlarını sürdürmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, şunları söyledi:

"Merkezefendi Belediyesi olarak kurduğumuz Robotik Kodlama Akademisi'nin, öğrenci seçme sınavlarının birinci etabını bugün gerçekleştirdik. Akademimizde verdiğimiz eğitimler çocuklarımızın motor kabiliyetlerinin gelişmesine ve mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini öğrenmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca burada verilen eğitimler çocukların sadece motor becerilerini ve mekanik yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, algoritma mantığını da kavramalarını sağlamaktadır. Bunları öğrenen ve geliştiren çocuklarımız, hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilme becerisini de elde etmiş olacak. Ülkemizin gelecek aydınlık yüzleri olan çocuklarımızın eğitimleri bizler için çok önemli. Onların en iyi şekilde eğitim hayatlarını sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim her zaman önceliğimizdir. Sınava giren tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum."

"BU SINAV BİZİM İÇİN ÇOK FAYDALI"

Sınav heyecanı yaşayan minik öğrenciler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Gamze Ekiz: "Bu sınavın bizler için iyi bir sınav, iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bu sınav için çok çalıştım. Bu yüzden başarılı da olmak istiyorum. İleride öğretmen veya doktor olmak istiyorum."

-Yunus Emre Aksoy: "Büyüdüğümde elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyorum. Bu yönden sınavın bana çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu sınav iyi ki yapıldı. Çünkü hayallerimi gerçekleştirmem de yardımcı olacak."

-Emin Yıldırım: "Bu sınav hayallerimi gerçekleştirmek açısından çok önemli bir sınav. İleri de avukat veya doktor olmak istiyorum. Bu fırsatı bize sunan Merkezefendi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum."

- Bernanaz Özyurt: "Merkezefendi Belediyesi'nin robotik kodlama kursuna gidiyorum. Bu kursta bize çeşitli robotik kodlama, bilgisayarlı-bilgisayarsız robotik kodlama eğitimi veriyorlar. Bu sınava girmek benim için çok güzel bir duygu. Bu sınavda kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Böyle sınavlara da girilmesini tercih ediyorum. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a da çok teşekkür ediyorum."

ÜCRETSİZ EĞİTİM ALACAKLAR

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı birinci etap sınavlarına giren 4 bin 375 öğrenciden başarılı olan yüzde 10'luk dilimi, 2 Haziran Perşembe günü yapılacak olan ikinci etap sınavına girmeye hak kazanacak. İlk etap sonuçları, 30 Mayıs Pazartesi günü okul idareleri tarafından açıklanacak. İkinci etap sınavlarında en başarılı 48 öğrenci, normalde yıllık yaklaşık 300 bin Türk Lirası karşılığında verilen eğitimi ücretsiz olarak alacak. Öğrenciler, Merkezefendi Belediyesi tarafından Havva Süleyman Yağlıca Ortaokulu'na kurulan İleri Teknoloji Robotik Kodlama sınıfında eğitim görecek.