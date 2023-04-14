Merkezefendi Belediyesi'nin Deprem Bölgesine Desteği Sürüyor

Merkezefendi Belediyesi, Kahramanmaraş'a kurduğu konteyner yaşam alanında depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Dayanışma içerisinde, depremzedelerimizin yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Deprem bölgesindeki ve Denizli'deki afetzedelere destek vermeye devam eden Merkezefendi Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Biçin Mahallesi'ne 20 adet konteyner ev yerleştirdi. Merkezefendi Belediyesi, Nurhaklı depremzedeler için ramazan ayının ilk gününden itibaren bölgeye her gün 2 bin ekmek ulaştırmayı da sürdürüyor.

Zor günleri el ele vererek, birlik ve beraberlik içinde atlatacaklarını belirten Başkan Doğan, şunları kaydetti:

"Depremden zarar gören tüm hemşerilerimize bir yaşam alanı sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Kahramanmaraş'ın Biçin Mahallesi'ndeki konteyner ihtiyacını giderdik. Bunun yanı sıra, ramazan ayının başlamasıyla birlikte Nurhak ilçesinde günlük 2 bin adet ekmeği depremzedelerimize ulaştırarak sofralarına katkıda bulunuyoruz. Nurhak Belediye Başkanı'mız İlhami Bozan ile birlikte, dayanışma içerisinde depremzedelerimizin yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz."