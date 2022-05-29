Merkezefendi 2. Kitap Günleri Devam Ediyor - Haberler

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, Türkiye'nin ve Denizli'nin saygın yazarlarını, kitapseverler ile buluşturmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi 2.Kitap Günleri'nin ikinci gününde Gazeteci Yazar Saygı Öztürk ve Yazar Işık Öğütcü konuk oldu.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen ve bu yıl açılışı düzenlenen Merkezefendi Belediyesi 2.Kitap Günleri, birbirinden değerli yazarları ağırlamaya devam ediyor. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Kitap Günleri'nin ikinci gününde Gazeteci Yazar Saygı Öztürk, Yazar Işık Öğütcü, Gazeteci Yazar Seval Uysal, Ahmet Hür, Ece Özbaş, Türkay Kılcı, Murat Çavga, Sedef Çapkın-Duru Mavi, Eda Urhan, Azmi Ermiş, Hüsamettin Ataman, Naciye Uytun Güner, Nurhan Meydan Acımış, Ramazan Kavutçu ve 19 Mayıs İlkokulu'nun minik yazarları ile Türkiye Yazarlar Sendikası ve Sunak Dergisi'nin 'Şiirin Yolculuğu İstikamet Neresi? Konulu Şiir Söyleşisi'nde Altay Ömer Erdoğan, Enver Topaloğlu, Derya Çolpan, Didem Gülçin Erdem, Şeref Bilsel okuyucuları ve dinleyicileri ile bir araya geldi. Ayrıca kitapseverler, kurulan kitap stantları arasında vakit geçirdi.

IŞIK ÖĞÜTCÜ BABASI ORHAN KEMAL'İ ANLATTI

Türk edebiyatının aydınlık gerçekçi yazarı Orhan Kemal'in en küçük çocuğu olan Yazar Işık Öğütcü, düzenlediği söyleşide babası Orhan Kemal'i anlattı. Orhan Kemal'in hayatını, cezaevi yıllarında çektiği sıkıntıları, Nazım Hikmet ile olan anılarını dinleyicileri ile paylaşan Öğütcü, "Nazım Hikmet, babama düz yazı ve roman yazması konusunda önerilerde bulunurdu. Babam da ona duyduğu hayranlık ile bu önerileri dikkate alarak hem ülkemize hem de dünya edebiyatına birbirinden değerli eserler kazandırmıştır. Yurtdışında büyük kütüphanelerde eserleri yer alıyor. Orhan Kemal, yaşadığı geçim sıkıntısına rağmen, öykülerine ve romanlarına zaman ayırarak, yaşanılan toplumsal acıları gözler önüne seren ezilenlerin sesi olan bir yazardı. Onu anlatmaya her zaman devam edeceğim" diye konuştu.

SAYGI ÖZTÜRK KİTAPLARINI İMZALADI

Türkiye'nin ve Denizli'nin saygın yazarlarının Merkezefendi Kültür Merkezi'nde okurlarıyla buluştuğu organizasyonda Kripto Üçgeni, Son Babalar, Vali Bey gibi kitapların yazarı Saygı Öztürk kitaplarını okurları için imzaladı. Okurlarıyla tek tek sohbet eden Öztürk, onlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

ÜÇÜNGÜ GÜN PROGRAMI

Kitap Günleri'nin üçüncü gününde (29 Mayıs Pazar) Saygı Öztürk, Ercan Kesal, Serhat Yabancı, Seval Uysal, Ahmet Hür, Raşit Öztürk, Mustafa Soylu, Bahar Kelci, Mehmet Akdağoğlu, Canan Partigöç, Esra-Mustafa Korkmaz, Psikolog Gülay Korkut, Mihrican Şimşek, Aile Danışmanı Gonca Anıl ile Türkiye Yazarlar Sendikası ve Sunak Dergisinin saat 14.00'teki Şiir Dinletisi'nde Altay Ömer Erdoğan, Enver Topaloğlu, Derya Çolpan, Didem Gülçin Erdem, Bülent Akay, Şeref Bilsel, Devrim Çindemir, Engin Fırat, Tamer Gülbek, Murat İlhan, Mutlucan Güvendir, Hakan Keysan, Aylin Müftüler, Ömür Özçetin, Engin Özmen, Mustafa Ünver, Cem Uzungüneş, Atilla Yaşrin ve Derin Zorlu okurlarıyla bir araya gelecek.

ANKA / Yerel