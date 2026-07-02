Yozgat'ın Tarihi Toprak Altından Çıkarılmayı Bekliyor

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat il merkezinde bulunan ve Eski Tunç Çağı sonunda yerleşim görmüş Mercimektepe Höyüğü'nü gezen Doç. Dr. Serkan Erdoğan, "Bu arkeolojik veriler sayesinde Yozgat şehrinin milattan önce 2 bin 600 yılından itibaren yerleşim gördüğünü kanıtlayabiliyoruz" dedi.

Yozgat il genelinde tespit edilen toplam 197 sit alanından biri olan şehir merkezindeki Mercimektepe Höyüğü'nü gezen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Erdoğan, Mercimektepe'nin Yozgat'ın tarihi açından önemine dikkati çekti.

Erdoğan, Yozgat il merkezinin 500 metre doğusunda Yozgat-Sivas Karayolu'nun kuzeyinde yer alan Mercimektepe Höyüğü'nün yayvan biçimli bir höyük olduğunu bildirdi.

Erdoğan, 14 dönüm alana yayılan Mercimektepe Höyüğü'nün hemen karşı tarafında Çengeltepe Höyüğü'nün bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Her iki büyük yerleşiminin aynı zaman diliminde yerleştirilmiş olmasından ötürü biz burasının çift çekirdekli büyük bir yerleşim olduğuna inanıyoruz. Mercimektepe doğu tarafında yapı kooperatifine ait binalar ve batı tarafında ise su deposu ve su borularıyla da kısmen tahribe uğramış bir alan. Kültür Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu tescillenmiş arkeolojik alanlar listesinde yer alan Mercimektepe Höyüğü'nde 1975 ve 1994 yılları arasında çeşitli aralıklarla da olsa Yozgat Müzesi adına kazılar gerçekleştirilmiş. Bu kazılar höyüğün küçük bir bölümünü bize tanıtıyor. Daha çok bu kazılar kurtarma kazıları hüviyetinde."

"MERCİMEKTEPE HÖYÜĞÜ BİLİM DÜNYASINA DAHA FAZLA BİLGİ VERME POTANSİYELİNE SAHİP BİR YERLEŞİM"

Mercimektepe'nin önemli bir merkez olduğunu anlatan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Mercimektepe Höyüğü bilim dünyasına daha fazla bilgi verme potansiyeline sahip bir yerleşim. Mercimektepe'de yapılan kazılar sonucunda iki tabaka tespit edilmiş. Bu iki tabakada milattan önce 3 bin ila 2 bin yılları arasında kapsayan eski Tunç Çağı'na tarihlendiriliyor. Günümüze yakın olan tabakada taş temelli kerpiç yapılar ele geçmiş. Aynı zamanda daha çok Doğu Anadolu'dan bildiğimiz at nalı biçimli ocaklar da bulunmuş. Bu tabaka yangınla, kalın bir yangın tabakasıyla örtülmüş. Yani bir yangın geçirmiş bu tabaka. Ondan sonraki tabaka ise daha düzgün yapılı. Yine taş temelli kerpiç yapılarının egemen olduğu bir evre. Burada büyük bir salon, küçük bir oda ve bir kilerden müteşekkil bir yapı da gün ışığına çıkarılmış. Bu tabaka da bir yangınla sona ermiş."

"MERCİMEKTEPE, ÜRETİM AĞINA DAHİL OLAN BİR TOPLULUK TARAFINDAN DA YERLEŞTİRİLMİŞ"

Mercimektepe'nin hem tarımsal hem de üretime yönelik çalışan topluluğun yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mercimektepe'de ele geçen buluntulara baktığımızda taştan ve pişmiş topraktan yapılmış çok sayıda ağırşaklar ve dokuma ağırlıklarını görüyoruz. Bu ağırşaklar ve dokuma ağırlıkları bize Mercimektepe'de yoğun bir dokumacılık faaliyeti yapıldığını gösteriyor. Bununla birlikte Mercimektepe'de bakırdan ve bronzdan yüzükler, bilezikler, iğneler, altın kaplamalı küçük objeler, taştan yapılmış mühürler ve boncukların yer alması Mercimektepe'nin sadece tarımsal değil, aynı zamanda üretim ve değişim ağına dahil olan bir topluluk tarafından da yerleştirilmiş olduğunu işaret ediyor. Mercimektepe'nin çanak çömlek repertuvarına baktığımızda Intermediate ve Alişar 3 dediğimiz bir boya kap geleneğinin bir varyantını burada görüyoruz ağırlıklı olarak. Tüm bu özelliklerine baktığımızda eski Tunç Çağı'nın başında Orta Anadolu'da ortaya çıkan boyalı kap geleneğinin önemli bir temsilcisi Mercimektepe. Bununla birlikte yalın tarzdaki çanak çömlekler de ele geçmiş."

"BİLİM DÜNYASINDA YENİ VERİLER SAĞLAYABİLECEK BİR YERLEŞİM"

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Erdoğan, Mercimektepe Höyüğü'nün bilim dünyasına yeni bilgiler sağlayacak bir yerleşim alanı olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, "Sonuç olarak şunu diyebiliyoruz; Mercimektepe'deki arkeolojik buluntular bize kaba bir tarihleme ile Yozgat şehrinin tarihini 5 bin yıl geriye götürüyor. Bu arkeolojik veriler sayesinde birkaç yüzyılda sınırlı olmadığı anlaşılan Yozgat şehrinin milattan önce 2 bin 600 yılından itibaren yerleşim gördüğünü kanıtlayabiliyoruz. Yozgat şehir merkezi içerisinde yer alan önemli bir höyük yerleşimi. Orta Anadolu arkeolojisi bakımından da önemli veriler elde edilebilecek, bilim dünyasında bilgi bakımından bize yeni bilgiler sağlayabilecek, yeni veriler sağlayabilecek bir yerleşim. Burada kazıların olması Yozgat şehrinin tarihini ve geçmişini daha iyi anlamamıza yarayacaktır. Kazı yapılması faydalı olacağı düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA