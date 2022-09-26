- Mera Kanunu 20. Madde Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı

SAMSUN - Mera Kanunu 20. Madde Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı, 17 ilden gelen tarım ve orman il müdürleri ve şube müdürlerinin katılımıyla Samsun'da başladı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir başkanlığında Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür ve Samsun, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Rize, Tokat, Sivas, Mersin, Antalya, Konya, Şanlıurfa illerinden il tarım ve orman müdürleri ile çayır mera ve yem bitkileri şube müdürlerinin katıldığı "Mera Kanunu Değerlendirme Toplantısı" 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Toplantıda; 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 20. madde uygulamaları (Yaylak ve kışlaklarda, 442 sayılı Köy Kanunu'nda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dışında, ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz) hakkında değerlendirme ve mevzuat düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, bu önemli toplantıya Samsun'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söylediler.

"Mera Kanunu sadece 4342'den ibaret değil"

Mera Kanunu'ndaki bazı maddelerin Osmanlı'dan günümüze kadar geldiğini vurgulayan Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, "Kısıtlarımız beraber aşalım, bir yol haritası belirleyelim, sahada yaptığımız çalışmalara rehberlik edelim diye Samsun'dan toplandık. 17 ayrı ilden Mersin'den, Şanlıurfa'dan, Artvin'den, Ardahan'dan, Kayseri'den ve tüm Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerden il müdürlerimiz ve şube müdürlerimiz toplantıya geldiler. 1998'de Mera Kanunu yayınlandıktan sonra mera komisyonunda uzun yıllar çalıştım. Mera Kanunu sadece 4342'den ibaret değil. Osmanlı'nın arazi nizamnamesinden başlayan mülkiyet ve tasarruf hakkını düzenleyen, bakanlığımızın en önemli konularından biri olan hayvancılık ve yem bitkileri ile devam eden ama bu süreçte mülkiyet hakkı içerisindeki tapu ve kadastro ile ilgili mevzuatları öğreten, aynı zamanda teknoloji kullanmayı, harita yapmayı, sayısallaştırmayı ve bir mühendislik uygulamasını perçinleştiren ve bunlarla birlikte birçok mevduatı öğreten, birçok mevzuatı bildiğiniz takdirde meracı olabildiğiniz bir sitem içerisinde 5 yıl çalıştım. 4342 sayılı Mera Kanunu'nun ve 20. maddesinin uygulama değerlendirme toplantısı için burada bir araya geldik" dedi.

"Parsel bazlı üretim ile dijital olarak hangi parselde hangi ürününün yetiştirildiği görülecek"

Bakanlığın dijital tarım anlamında büyük adımlar attığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ise, "Bakanımız göreve geldikten sonra 'hassas-dijital tarım' konusunda çok çalıştı. Dijital tarım çalışan bir ekip de kurdu. İlk olarak 1 Ekim'de e-devlet-ÇKS entegrasyonunu gerçekleştirildi. 1 Ocak 2023'te de 'Parsel Bazlı Üretim Modeli Projesi' hayata geçecek. Bu uygulama ile hangi parselde hangi ürününün yetiştirileceği, bölgesinin planlanan üretimi ne olmalı gibi konular yer alacak. Örneğin x havzasında su kıtlığı var ama orada mısır yetiştiriyoruz gibi çeşitli kısıtlar göz önüne alınarak yapımına devam eden projeler. Bu dijital tarımın içerisinde ortak makine kullanımı, makine parkı, traktör önerisi, biçerdöver önerisi gibi çeşitli modülleri barındıran öneriler olacak" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının sona erdiği toplantı daha sonra mevzuat düzenleme çalışmaları ile devam etti.