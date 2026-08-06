Menteşe’de altyapı çalışmaları sırasında mezar kalıntılarına rastlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında mezar kalıntılarına rastlandı. Güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede inceleme başlatıldı.

Kötekli Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında ekipler, kazı yapılan alanda kemiklere ve mezar olduğu değerlendirilen kalıntılara rastladı. İlk buluntunun ardından durum yetkililere bildirilirken, bölgeye arkeologlar sevk edildi. 3 mezarın bulunduğu iddia edilen alanda ekiplerin incelemeleri titizlikle devam ederken, kazı işlemlerinin kontrollü şekilde sürdürüldüğü görüldü. Alan güvenlik şeridiyle çevrilirken, incelemelerin sağlıklı şekilde yürütülmesi için polis ekipleri sevk edildi.

Buluntuların niteliği ve tarihi, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı