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Sanayide 40 derece sıcağa fıskiyeli çözüm

Sanayide 40 derece sıcağa fıskiyeli çözüm
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Muğla'da 40 dereceyi aşan sıcaklarla mücadele eden lastik ustası Hayri Yılmaz, hortum ve süzgeçle kurduğu fıskiye sistemiyle hem kendini hem köpeğini serinletiyor. Eski tarımsal sulama yönteminden esinlenen esnaf, günün en sıcak saatlerini şemsiye altında limonata içerek geçiriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması üzerine sanayi esnafı serinlemek için pratik çözümlere başvurdu. Menteşe Sanayi Sitesi'nde lastik ustalığı yapan 60 yaşındaki Hayri Yılmaz, hortum ve süzgeç kullanarak tasarladığı fıskiye sistemiyle hem kendisini hem de köpeğini serinletiyor.

İlçede kavurucu sıcaklar günlük yaşamı ve çalışma şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menteşe Sanayi Sitesi esnafı Hayri Yılmaz, dükkanının önünde bunaltıcı havadan korunmak amacıyla geçmişteki tarımsal sulama yöntemlerinden esinlendiği bir sistem kurdu. İş yerinin üst kısmından çektiği su hortumunun ucuna süzgeç bağlayan Yılmaz, suyu dükkanın önüne açtığı kırmızı şemsiyesinin üzerine yönlendirdi. Şemsiyenin kenarlarından süzülen su damlalarıyla gölgede serin bir alan oluşturan esnaf, günün en sıcak saatlerini bu sistemin altında limonata içerek ve köpeği 'Lusi' ile zaman geçirerek atlatıyor.

"Eski günlerden esinlendik, çok güzel oldu"

Eski tarımsal tecrübelerini sanayi ortamına uyarladığını belirten Hayri Yılmaz, "Yazın sıcağında bu şekilde serinlemeye çalışıyoruz. Sürekli kullandığımız bir yöntem değil ancak ihtiyaç duydukça açıyoruz. Yukarıdan çektiğimiz hortumun ucuna süzgeç bağladık, altına da şemsiyemizi yerleştirdik. Kışın sobamızla ısınıyoruz, yazın da bu yöntemle serinliyoruz" dedi.

Sistemin fikir aşamasını aktaran Yılmaz, "Eskiden tarlaları sularken süzgeç kullanırdık. Bu fikri sanayideki dükkanımıza uyarladık. Hortumu bağladık, sistemi kurduk. Hem pratik hem de güzel bir çözüm oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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