Menderes'te Başkan Vekili Özkan İddialara Yanıt Verdi

Menderes belediyesi meclis toplantısı 2. Oturumu Menderes Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşti. Gündem maddesinin bir önceki meclis toplantısındaki 2022 faaliyet raporu olduğu toplantıda karşılıklı tartışmalar yaşandı. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan yapılan tüm suçlamaları belgeler ile yanıt verdi.

Menderes belediyesi meclis toplantısı 2. Oturumu Menderes Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşti. Gündem maddesinin bir önceki meclis toplantısındaki 2022 faaliyet raporu olduğu toplantıda karşılıklı tartışmalar yaşandı. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan yapılan tüm suçlamaları belgeler ile yanıt verdi.

GÜNDEM 2022 FAALİYET RAPORU

Menderes Belediyesi Meclis 2. gündem oturumunu gerçekleştirdi. Oturumun ana gündem maddesi ise 2022 faaliyet raporu oldu.

Faaliyet raporu hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, bir önceki oturumda AKP meclis üyeleri tarafından öne sürülen belediyeye ait borcun bahsettikleri gibi 332 bin olmadığını plan bütçe komisyonunda olmalarına rağmen yanlış hesaplama yaptıklarını ayrıca menderes halkının yanlış bilgilendirdiklerini belirterek şu an ki borcun 228 bin TL olduğunu belgeler ile gösterdi.

Ardından belediye bünyesinde bulunan Park bahçeler, Fen işleri, Bilgi işlem, İşletme ve iştirakler müdürlüğünün emlak ve yapı sınıfının ve Hukuk müdürlüğü tarafından yapılan icraatları sıralayan Başkan Vekili Özkan, ardından hükümetten istenilen 17 tahsis alanının 3,5 yıldır süren tüm çalışma ve girişimlere rağmen belediyeye tahsisinin gerçekleşmediğini belirterek Merkez ve belediye önü düzenlemesinin çok kısa zamanda başlayacağını, özdere orta mahalle gençlik parkında denizatı azmak deresi arasında çalışmaların başladığını ve oğlananası merkez yol çalışmasının da devam ettiğini söyledi.

Yine 1. Meclis gündem oturumunda AKP meclis üyeleri tarafından gündeme getirilen 'dağıtılan pide ve düğünlerde takılmak üzere alınan altınların' nerelere verildiği ve nerede olduğu ile ilgili belgeler sunarak geçen mecliste yapılan suçlamalara açıklık getiren Özkan, Atfedildiği üzere 2014-2019 dönemine ait yapılan projelerin hükümet destekli olduğu, belediye bütçesinden çıkmamasına rağmen 2019 Mart ayında CHP Yönetime geçen belediyenin borç yükü altında kaldığını ayrıca vurgulayarak, 2019 da borç bütçenin tamamı iken şimdi bütçenin yarısı ifadesini kullandı.

Öte yandan 2019 yılına ait alınan pilli arabaların ve araç yakıtlarının ve daha birçok doğrudan temin dosyalarının şaibeli olduğunu vurgulayan Özkan, bu paraların nerelere gittiğini sorguladı. AKP meclis üyeleri ise "muhatabı biz değiliz alana sorun" yanıtını verdi.

Sosyal medyadan kırk haramiler diyen eski başkan Bülent Soyluya da cevap veren Özkan, "Biz kırk haremi değiliz, ama kendisi kırk haramimi omu bilemem biz kırk haremi değiliz dedi.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Yapılan mecliste dikkat çeken bir başka konu ise meclisin canlı olarak yayınlanması oldu. Başkan Vekili Erkan Özkan " Bizim önceliğimiz çalışmalarımıza ve ilçemize gösterdiğimiz özenin dışında şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olmamamızdır" dedi.