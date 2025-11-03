Haberler

Memurlar Yoksulluk Sınırının Altında: DMS Genel Başkanından Sermaye Eleştirisi

Güncelleme:
Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yapılan genel kurulda memur maaşlarının yoksulluk sınırının altında kaldığını belirtti. Yüksek enflasyon ve artan kiraların alım gücünü azalttığını vurgulayan Cengiz, toplu sözleşme taleplerinin önemine dikkat çekti.

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Bursa Bölge Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda konuşan Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memur maaşlarının yoksulluk sınırının altında kaldığını belirterek, "Artık memurlar geçinemiyor, bu gidişata dur demek gerekiyor. Toplu sözleşme masasında memur ve emeklilerini biz temsil etmek istiyoruz" dedi.

Bursa Bölge Şube Başkanlığı yönetime teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cengiz, Devlet Memurları Sendikası'nın 01 nolu Büro Bankacılık hizmet kolunda Türkiye'nin en büyük 3. sendikası konumuna geldiğini, Devlet Memurları Konfederasyonu'nun ise 110 bin üyeye ulaşarak toplu sözleşme masasına oturmak için gerekli çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.

Memur maaşlarının her geçen yıl eridiğini, yüksek enflasyon ve artan kiraların alım gücünü düşürdüğünü söyleyen Cengiz, "Bugün 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 92 bin 500 lira. Ortalama memur maaşı 56 bin lira, emekli maaşı 23 bin lira. Devletin memuru yoksul olur mu? Ama maalesef tablo bunu gösteriyor" dedi.

Emekli ikramiyelerinin değerini kaybettiğine vurgu yapan Cengiz, "Bir zamanlar emekli ikramiyesiyle ev, araba alınabiliyordu. Şimdi o parayla bir balkon dahi alınamıyor. Bu durumun değişmesi için toplu sözleşme sürecinde masaya biz oturmalıyız. Memur-Sen ve paydaşları 8 dönemdir memuru masada hüsrana uğrattı" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Cengiz, birleşme sonrası 23 bin üyeye ulaştıklarını ve son altı ayda net 2 bin 300 yeni üyelik artışı sağladıklarını belirterek, "Konfederasyonumuz bugün 106 bin 500 üyeyle Türkiye'deki 17 konfederasyon arasında 5. sırada. Hedefimiz eksik hizmet kollarımızı da tamamlayarak toplu sözleşme masasına oturmak" dedi.

Cengiz, ülke genelinde artan gelir adaletsizliğine de dikkat çekerek, "Avrupa'da gelir adaletsizliğinde birinciyiz. Türkiye'nin en zengin yüzde 20'si milli gelirin yarısını kullanıyor, en düşük yüzde 20'nin payı ise yüzde 6.3. Memur fakirleşiyor, bu tablo değişmeli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde geçerli oyların tamamını alan mevcut Başkan Sinan Akçay, yeniden DMS Bursa Bölge Şube Başkanı seçildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
