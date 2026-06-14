Manisa'da Memur-Sen Buluşması: Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Memur-Sen Manisa buluşması ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Genişletilmiş İl Divanı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun katılımıyla Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kahvaltı programı, Mehmet Akif İnan için hazırlanan video ve Memur-Sen'in faaliyetlerini anlatan sunum ile devam etti. Programda katılımcılara hitap eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin bölgesel bir güç olmanın çok daha ötesinde küresel ölçekte söz söyleyen, oyun kuran ve istikamet belirleyen bir ülke olma yolunda ilerlediğini dile getirerek, " Türkiye Yüzyılı ; güçlü ekonomi, güçlü diplomasi ve güçlü savunma sanayii kadar; güçlü devlet, güçlü kamu yönetimi ve güçlü insan kaynağı demektir. Bu nedenle kamu çalışanlarımız, emekleriyle değer üreterek milletimize hizmet eden kardeşlerimiz ve Türkiye Yüzyılı'nın sahadaki mimarlarıdır" dedi.

"Güven veren devlet ancak güven veren kamu görevlileriyle mümkündür"

Vatandaşın devlet kapılarında beklediği değil, devletin vatandaşın hizmetine koştuğu bir yönetim anlayışının hakim olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "e-Devlet uygulamalarından sağlık hizmetlerine, sosyal desteklerden afet yönetimine kadar her alanda vatandaş odaklı bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşümün kahramanları ise kamu çalışanlarımızdır. Kamu görevi bizim kültürümüzde kutsaldır. Bu görev bir emanettir. Milletin vergisiyle oluşan kaynakları yönetmek, millet adına karar almak ve millete hizmet etmek büyük bir sorumluluktur. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroların en önemli vasfı yalnızca bilgi ve beceri değil; aynı zamanda yüksek ahlak, vicdan ve sorumluluk bilincidir. Çünkü güven veren devlet ancak güven veren kamu görevlileriyle mümkündür" diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Yeni devlet vizyonu; vatandaşını merkeze alan, hızlı karar alabilen, teknolojiyi etkin kullanan, krizlere karşı dirençli ve güçlü bir devlet yapısını ifade etmektedir. Bu vizyonun başarısı ise büyük ölçüde kamu çalışanlarımızın gayretine bağlıdır. Değerli kardeşlerim, Türkiye Yüzyılı bir siyasi slogan değil; milletimizin ortak geleceğine dair büyük bir iddiadır. Bu iddianın gerçekleşmesi için kamu görevlilerimizin emeğine, birikimine ve fedakarlığına ihtiyaç vardır. İnanıyorum ki kamu ahlakını esas alan, liyakatten taviz vermeyen, milletle devlet arasındaki gönül köprüsünü güçlendiren siz değerli kamu çalışanlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Eğitim bir milletin geleceğe dair verebileceği en büyük karardır"

Medeniyetlerin tasavvurunda aslı olanın insan olduğunu dile getiren Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise, "Merhum Cemil Meriç 'Bu ülkede adam yetiştirmek bina yapmaktan daha zordur.' diyor. Gerçekten de öyledir. Bir okul inşa etmek, kurum kurmak, şehir inşa etmek mümkündür. Ama karakter sahibi, vicdan sahibi, istikamet sahibi insan yetiştirmek işte o iş bir ömür ister. Tarih boyunca yıkılan medeniyetlere baktığımızda çoğu zaman ekonomik sebepler, siyasi krizler veya savaşlar konuşulur. Oysa bu konuşmalar sebep değil, aslında sonuçtur. Çünkü hiçbir medeniyet önce surlarından yıkılmaz. Önce idealini kaybeder, sonra istikametini, önce insanını kaybeder, sonra da gücünü. Bu yüzden eğitim bir milletin geleceğe dair verebileceği en büyük karar, en büyük sözdür. Bizlere düşen vazifem çocuklarımızın yalnızca zihinlerine değil, yüreklerine de dokunabilmektir. Çünkü yarının Türkiye'si köklerinden aldığı değerler de bugünkünden daha büyük ve daha güçlü olacaktır" şeklinde konuştu.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav da yaptığı konuşmada, "Memur Sen 1 milyon 130 bin üye sayısıyla ülkemizin en büyük konfederasyonu Eğitim Bir Sen ise 444 bin 454 üye sayısıyla en büyük sendika olma başarısını devam ettirmektedir. Manisa özelinde Memur Sen olarak 17 bin, Eğitim Bir Sen olarak 6 bin 235 üye sayısıyla 17 yıllık yetkili sendika olma geleneğimizi devam ettirmekteyiz. Memur -Sen ve Eğitim Bir Sen vizyon olarak memurların özlük haklarında yapılması gereken iyileştirmelerin mücadelesini vermek yanında misyon olarak da milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak gibi bir amaçla kurulmuştur. Bu süreçte memur senesi olarak Türkiye yüzü ile projemize katkı sağlayacak her konuda devletimizin yanında yer almayı misyonumuzun gerekliliği olarak görüyoruz. Eğitim sistemimizde Maarif modelimizin başarılı bir şekilde uygulanması için elimizden gelen gayreti gösteriyor. Bu konuda içeriğin zenginleştirilmesi için ulusal düzeyde yaptığımız araştırma ve değerlendirme raporlarımızla sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sizler vesilesiyle 4688 sayılı sendika yasamızın da daha verimli ve daha adil bir hale getirilmesini talep ediyoruz. Memur-Sen olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi ülkemizde beraber başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında halkları elinden alınan, emekleri, alın terleri, kaynakları sömürülen, onca zenginliğin ortasında fakirliğe mahkum edilen yüz milyonların da sesi, soluğu, nefesi olmaya devam edeceğiz. Bu mimaride adil bir dünya için birlikte mottosuyla uluslararası dayanışmaya yeni bir bakış açısı getiren ISC Uluslararası Emek Konfederasyonunu kurarak, 'Dünya beşten büyüktür' iradesine, emek sermayeden büyüktür' azmiyle destek verdik. Bu çabamızın sonunda 24 ülkenin üye, 10 ülkenin, 12 ülkenin ise gözlemci, katılımcı olarak yanımızda olması, yeni dünya düzeninde Ankara merkezli uluslararası bir sivil toplum örgütünün dünya nezdinde söz sahibi olmasına kafa aralanmıştır" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı