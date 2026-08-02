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Bakırköy’de parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy’de parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı
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BAKIRKÖY’de bir parkta uygunsuz davranışlarda bulundukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de bir parkta uygunsuz davranışlarda bulundukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy'de bir parkta çekildiği belirlenen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunan kişilerin J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) olduğu belirlendi. Kimlikleri belirlenen kişiler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren çiftin, 'Hayasızca hareketler' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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