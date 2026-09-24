Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Turgutlu'daki saldırı sonrası kalıcı okul güvenliği istedi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Okul, şiddetin kaynağı değildir. Okul, ailede, sosyal çevrede, sokakta ve dijital dünyada biriken sorunların görünür hale geldiği alanlardan biridir" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından ilçeyi ziyaret ederek, okul yöneticileri, eğitim çalışanları, yaralanan öğrenciler ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dincer ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduğunu söyledi. Yalçın, "Milli Eğitim Bakanlığının hızlı hareket ederek psikoterapi çalışmalarını başlatmış olması yerinde bir uygulama olmuştur. Bakanlık adına olayı tüm boyutlarıyla incelemek üzere görevlendirilen Bakanlık müfettişleri ve profesyonel ekiplere denk gelmek, acil müdahalede her geçen gün daha iyiye gidişe şahit olmak demektir. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim çalışanlarının ve kamu görevlilerinin yanında durmayı, sürecin takipçisi olmayı ve gerekli katkıyı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan olayların dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, "Olayların üçünde de çocukların ve gençlerin dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde boğuldukları ve devşirildikleri görülüyor. Bu alan boş bırakılamaz. Önleyici tedbir açısından çok sıkı izlenmeli ve risk görüldüğünde anında müdahale edilmelidir" diye konuştu.

"Ailelerin çocuklarının gelişimini sağlıklı biçimde destekleyebilmeleri için destek hizmetlerine hızlı erişmeleri sağlanmalıdır"

Dijital risklerin yanında aile içi iletişimde yaşanan kopuklukların ve ebeveynlik sorumluluğunun zayıflamasının da çocukların davranışlarındaki tehlikelerin zamanında fark edilmesini güçleştirdiğini belirten Yalçın, "Ailelerin çocuklarının gelişimini sağlıklı biçimde destekleyebilmeleri için rehberlik, danışmanlık ve ihtiyaç duydukları diğer destek hizmetlerine hızlı ve kolay şekilde erişmeleri sağlanmalıdır" dedi.

"Okullarımız şiddetin kaynağı değildir"

Saldırılarda kullanılan silahlara aile veya yakın çevreden ulaşılabilmesinin meselenin yalnızca okul kapısında başlayıp bitmediğini bir kez daha gösterdiğine işaret eden Yalçın, "Hep söyledik, yine söylüyoruz: Okul, şiddetin kaynağı değildir. Okul, ailede, sosyal çevrede, sokakta ve dijital dünyada biriken sorunların görünür hale geldiği alanlardan biridir" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim kurumlarında öğretmenlerin otoritesini ve mesleki hareket alanını güçlendirecek düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çeken Yalçın, öğrenci disiplin mevzuatının değişen toplumsal şartlar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden ele alınmasının elzem olduğunu vurguladı.

"Okul güvenliği okulu, öğrenciyi ve eğitim ortamını tanıyan, süreklilik arz eden bir istihdam modeliyle sağlanmalıdır"

Yalçın, Manisa'da okula yakın bir yerde gerçekleşen ve okul yolundaki öğrencilerin etkilendiği hadisenin okul etrafında gerekli emniyet önlemlerinin artırılmasının ve özellikle belirli saatlerde düzenli devriye uygulamasının gerekliliğini gösterdiğini ifade ederek, "Okulların güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla TYP kapsamında personel istihdam edilmesi önemli bir adım olmuştur. Ancak okul güvenliği geçici çözümlerle değil, okulu, öğrenciyi ve eğitim ortamını tanıyan, süreklilik arz eden bir istihdam modeliyle sağlanmalıdır. Personelin ücret ve özlük hakları iyileştirilmeli, okul güvenliği, öğrenciyle iletişim ve eğitim ortamının gerektirdiği diğer alanlarda sürekli eğitimlerle yeterlilikleri artırılmalıdır. Mevcut model dönemsel olmaktan çıkarılarak, kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalıdır" dedi.

"Rehberlik hizmetlerinin kapasitesi artırılmalı, her okula rehber öğretmen normu verilmelidir"

Değişen toplum yapısının, sosyal medyanın ve kirli dijital içeriklerin, dizi, film ve benzeri yapımlardaki özensizliklerin çocuklar ve gençler açısından yeni risk alanları oluşturduğunun altını çizen Yalçın, "Bu nedenle öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Rehberlik hizmetlerinin kapasitesi artırılmalı, her okula rehber öğretmen normu verilmeli, öğrenci sayısına göre normlar artırılmalıdır. 12 yıllık zorunlu eğitim, özellikle son 4 yıl yeniden masaya yatırılmalı; gelişen, değişen şartlar göz önüne alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" açıklamasında bulundu.

"Yayılmış görüntü ve içerikler temizlenmeli, sorumsuz davrananlara bedeli ödetilmelidir"

Yalçın, Manisa'da yaşanan hadisede olduğu gibi herhangi bir olay yaşandığında krizi yönetmek için ilk önce görüntülerin yayılmaması, kirli bilgi ve haberlerin engellenmesi için ivedi müdahalelerin yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yayılmış tüm görüntü ve içerikler temizlenmelidir. Sorumsuz davrananlara bedeli ödetilmelidir. Manisa'da meydana gelen saldırıya ilişkin iki bakanın ivedi olay yerine intikali ve İçişleri Bakanı'nın açıklamayı yapması, eğitim çalışanları tarafından son derece olumlu karşılanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arası iş birliği ve koordinasyonu artırmak gerekmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı