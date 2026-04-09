Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, 'fiili atış sahfası' ile tamamlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 3-9 Nisan 2026 tarihleri arasında icra edilen, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Donanma Komutanlığı koordinesinde 'Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın 'fiili atış safhası' gerçekleştirildi.

Donanma Komutanlığı koordinesinde, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kapsamlı tatbikatlarından olan 'Mavi Vatan 2026' tatbikatı 3-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tatbikat, unsurların harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek, Deniz Kuvvet Komutanlığı bağlısı komutanlıkların karargah ve harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denemek, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini değerlendirmek, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini geliştirmek amaçlarıyla düzenlendi. Tatbikatın son gününde Antalya açıklarında 'fiili atış safhası' gerçekleştirildi.

15 bin personel görev aldı

Tatbikatta, Deniz, Hava, Kara ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 120 gemi, 50 hava vasıtası ile 15 bin personel katıldı. Tatbikatta, 1 Amfibi Hücum Gemisi, 12 fırkateyn, 4 korvet, 14 hücumbot, 8 denizaltı, 8 Mayın Avlama Gemisi, 16 Karakol Gemisi, 20 Amfibi Çıkarma Gemisi, 29 yardımcı sınıf gemi, 5 İnsansız Deniz Aracı (İDA), 2 Sahil Güvenlik Gemisi, 6 Sahil Güvenlik Botu, 5 D/K Uçağı, 3 genel maksat uçağı, 24 S/İHA,1 ağır yük nakliye helikopteri, 3 genel maksat helikopterleri ve 2 taarruz uçağı hazır bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu tatbikatı takip etti

Tabikatın 'fiili atış safhası' Antalya Körfezi'nde bulunan TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde icra edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, haftalık basın bilgilendirme toplantısı ardından tatbikat için TGC Anadolu'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel 19 pare top atışlarıyla selamlandı.

Atışlar belirlenen noktalara yapıldı

Tatbikat faaliyetleri kapsamında 'Fiili Atış Safhası (FAS) Faaliyeti' (Sürüklenen Mayın İmhası, Kara Bombardımanı Atışı) faaliyetleri gerçekleştirildi. Akdeniz açıklarında senaryo gereği adada belirlenen bölgelere kara bombardıman atışı yapıldı, aynı noktalar daha sonra helikopterlerle vuruldu. TGC Anadolu'dan havalanan 2 Bayraktar TB-3 SİHA'dan yapılan MAM-L atışıyla ise su üstündeki hedefler nokta atışıyla vuruldu. Ardından hücumbotlar ve süper kobra helikopterler eşliğinde su üstü hedefine top atışları yapıldı. Diğer yandan hava savunma, kara bombardımanı ve deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları gerçekleştirildi.

Geçiş töreni görkemli anlara sahne oldu

Tatbikatta yer alan deniz ve hava araçlarının katılımıyla tören geçişi icra edildi. Törende TCG Anadolu Gemisi'nin yanından geçen gemiler ve uçaklar gemideki kuvvet komutanlarına selam vererdi. 'Mavi Vatan-2026 Tatbikatı' 'fiili atış safhası' denizde yapılan geçit töreniyle tamamlandı. - ANKARA

