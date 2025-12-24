Masalsı yolculuğun son durağı: Turistik Doğu Ekspresi Kars'ta coşkuyla karşılandı

Türkiye'nin en prestijli demiryolu rotalarından biri olan ve Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonunun en yoğun seferlerinden birini tamamlayarak son durağı olan Kars'a ulaştı.

Yaklaşık bin 300 kilometrelik etkileyici bir parkuru geride bırakan tren, Kars Garı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Yolcuları Kars Garı'nda karşılayan Vali Ziya Polat, yolculara hoş geldin dileklerini ileterek karanfil takdim etti.

Kars'a Ankara'da geldiğini ifade eden İrem Büğrü, "Ankara'da Kars'a turistik tren ile geldik. Her şey çok güzeldi. Çok güzel karşılandık. Kars halkına teşekkür ediyorum" dedi.

"Sevgi dolu sıcak bir karşılama ile bu ayazı hiç hissetmedik"

Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, "Biz Kars'a trenimizi dün Ankara'dan 13.55'de yola çıkardık. Yüzlerce kişiyle beraber inanılmaz keyifli, neşeli bir yolculukla buraya kadar geldik. Öncesinde Erzincan'a uğradık. Erzurum'a uğradık. Kars'a geldik, inanılmaz sevgi dolu sıcak bir karşılama ile bu ayazı hiç hissetmedik. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kars'ın marka şehir olduğunu dikkat çeken Vali Ziya Polat, "Kars'ın soğuk gecesinde sıcak bir karşılama ile Turistik Doğu Ekspresi Kars'a, Kars'ta Turistik Doğu Ekspresi'ne kavuştu. Tabi Kars'ın en önemli turizm markalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi buraya yolcu edenlere teşekkür ediyoruz. Gazi Kars'ımız Ani, Çıldır, Sarıkamış, Şehitler diyarı Baltık mimarisi ile bu bölgenin, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri artık, bu turizm merkezi olma yolunda tabi ki Turistik Doğu Ekspresi başlangıç noktası, buraya çok büyük bir marka kattığını hepimiz biliyoruz. Kars'a gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra gar binasına geçen yolcuları burada aşıklar türküleriyle karşıladı. Yolcular son olarak çıkıştı ateşle yakılan Kars yazısıyla otellerine uğurlandı.

Öte yandan, Turistik Doğu Ekspresi'nin şehre gelişiyle birlikte Kars'taki otellerde doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı. Geceyi Kars'ta geçirecek olan yolcular sabahın ışıklarıyla sırasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi şehir Ani Ören Yerini gezecek. Donmuş Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi yapacak. Kars Mutfağının olmazsa olmazı Kaz eti ve gibi yöresel lezzetlerin tadına bakacak. - KARS