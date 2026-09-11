Marmaris’te turistlerin bulunduğu elektrikli bisiklet dolmuşla çarpıştı: 3 yaralı

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, tatil yapan İngiliz turistleri hastanelik etti. Kaza, Kayabal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İçmeler'de tatil yapan iki İngiliz aile şehirde gezmek amacıyla elektrikli bisiklet kiraladı. Cadde üzerinde seyir halinde olan elektrikli bisikletlerden biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen dolmuş minibüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ön bölümde sıkışırken, bisikletin arka bölümünde bulunan 2 turist de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrikli bisikletin ön bölümünde sıkışan yaralı turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından turist bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 3 turist, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.