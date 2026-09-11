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Marmaris’te turistlerin bulunduğu elektrikli bisiklet dolmuşla çarpıştı: 3 yaralı

Marmaris’te turistlerin bulunduğu elektrikli bisiklet dolmuşla çarpıştı: 3 yaralı
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Marmaris İçmeler'de turistlerin kullandığı elektrikli bisikletin dolmuş minibüsüyle çarpışması sonucu 3 turist yaralandı. Kazada elektrikli bisikletin ön bölümünde sıkışan turist, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

(MUĞLA) - Marmaris İçmeler'de turistlerin kullandığı elektrikli bisikletin dolmuş minibüsüyle çarpışması sonucu 3 turist yaralandı. Kazada elektrikli bisikletin ön bölümünde sıkışan turist, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: ANKA
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