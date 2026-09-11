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Türkiye'nin 58 yıllık meyve suyu devi iflastan kurtuldu

Türkiye'nin 58 yıllık meyve suyu devi iflastan kurtuldu
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Türkiye'nin 58 yıllık köklü meyve suyu markası Aroma'nın yaklaşık iki yıldır devam eden konkordato süreci sona erdi. Şirketin talebinden feragat etmesinin ardından mahkeme, iflas şartlarının oluşmadığına hükmederek Aroma hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına karar verdi.

  • Aroma, finansal sıkıntılar nedeniyle girdiği konkordato sürecinden yaklaşık iki yılın ardından çıktı.
  • Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Eylül 2026'daki duruşmada şirketin konkordato talebinden feragat etmesi üzerine talebi reddetti ve iflas şartlarının oluşmadığına hükmetti.
  • Kararla şirkete verilen kesin mühletin sonuçları sona erdi, uygulanan tedbirler kaldırıldı ve üç kişilik komiser heyetinin görevi sonlandırıldı.

Türkiye'de meyve suyu sektörünün köklü markalarından Aroma ile ilgili kritik karar çıktı. Finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine giren şirket, yaklaşık iki yıl süren sürecin ardından konkordatodan çıktı.

KRİTİK DURUŞMA 9 EYLÜL'DE YAPILDI

NTV'de yer alan habere göre Aroma'nın geleceği açısından kritik duruşma 9 Eylül 2026'da Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Şirket, konkordato talebinden kendi isteğiyle feragat etti. Mahkeme de Aroma ile birlikte dosyada yer alan Duruk Ailesi üyelerinin konkordato taleplerini feragat nedeniyle reddetti.

İFLAS KARARI VERİLMEDİ

Mahkeme, şirket açısından iflas şartlarının oluşmadığını belirledi. Bu nedenle Aroma hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Kararla birlikte şirkete daha önce verilen kesin mühletin sonuçları sona ererken, mahkeme tarafından uygulanan tedbirler de kaldırıldı. Konkordato sürecinde görev yapan üç kişilik komiser heyetinin görevi de sonlandırıldı.

YAKLAŞIK İKİ YILLIK SÜREÇ SONA ERDİ

Aroma, mali yapısında yaşadığı sorunların ardından konkordato sürecine girmişti. Şirket, süreç boyunca üretim, tedarik ve ticari faaliyetlerini sürdürürken finansal ve operasyonel yapısını yeniden düzenlemeye yönelik çalışmalar yürüttü.

Mahkeme, Mart 2026'da şirkete tanınan kesin mühleti 6 ay daha uzatmış ve süreç 9 Eylül'deki kritik duruşmaya kadar devam etmişti.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Konkordato talebinden feragat edilmesi ve mahkemenin iflas kararı vermemesiyle Aroma için yaklaşık iki yıldır devam eden hukuki süreç sona erdi. Şirket böylece konkordato korumasından çıkarak faaliyetlerine yeni dönemde devam edecek. 

Kaynak: Haberler.com
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