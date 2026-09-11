Fransa'da oyuncu Haenel'in Gazze'deki soykırıma değindiği televizyon programının tekrarı yayından kaldırıldı

Fransa'da oyuncu Adele Haenel'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına değindiği televizyon programının tekrarı Fransız kamu yayıncısının internet sitesinden kaldırıldı.

Fransız oyuncu Haenel, Instagram hesabından paylaştığı video mesajda 9 Eylül'de kamu yayıncısı France 5 kanalında canlı yayımlanan programa katıldığını belirtti.

Programın sonunda ifade özgürlüğünün tamamen geçerli olduğu bölümde söz aldığını dile getiren Haenel, cinsel saldırıların ve Filistin'deki soykırımın sessizliğe gömülmesine değindiğini anlattı.

Söz aldığı bu kısmı kesileceğini tahmin ederek kayda aldıklarını ancak kanalın programın tekrarının tamamını kaldırdığına dikkati çeken Haenel, bu tutumun programdaki sözlerinin geçerli olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetçiler tepki gösterdi

Haenel'in Gazze'deki soykırıma değindiği yayının tekrarının Fransız kamu yayıncısı France TV'nin internet sitesinden kaldırılması, siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Milletvekili Gabrielle Cathala, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Haenel'in İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma ve Fransa'nın suç ortaklığına tepki verdiği için yayının tekrarının France TV tarafından kaldırıldığını ifade etti.

LFI Milletvekili Daniele Obono, aynı platformdaki hesabından yaptığı açıklamada, France TV'nin yayını kaldırmasını "skandal" olarak nitelendirdi.

LFI Milletvekili Aymeric Caron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haenel'in söz konusu yayında Gazze'deki soykırım konusunda söylediklerinin doğru olduğunu vurguladı.

Caron, 3 yıldır Fransız kamu yayıncısının Gazze konusundaki "iflasına" ve soykırım yanlılığına tepki gösterdiğini belirterek, söz konusu kamu yayıncısının kendilerine uygulanan baskının nereden geldiğini ve yayının tekrarının kaldırılmasını kimin talep ettiğini yanıtlaması gerekeceğini vurguladı.

Fransız dergisi Telerama'nın haberine göre France TV, Haenel'in Filistin meselesine yönelik sözleriyle ilgili yayında karşı görüş bildirilmemesini yayının tekrarını kaldırmasına gerekçe olarak gösterdi.

"İsrail Devleti, Filistin'de soykırım işliyor ve Fransa suç ortaklığı ediyor"

Fransız oyuncu Haenel, 9 Eylül'de kamu yayıncısı France 5 kanalında katıldığı "Büyük Kitabevi" programının sonunda söz alarak Gazze'deki soykırıma tepki göstermişti.

"Ben de bir karar aldım, konuşacağım." diyen Haenel, yayın sırasında oturduğu koltuğu dalış tahtasına benzetti.

"Söz konusu koltuktan Fransa'yı saran televizyondaki sessizliğe dalacağını" belirten Haenel, "Burada olduğum için, herkesin duyması için bu sessizliğin neyi barındırdığını söylemek gerekiyor: İsrail Devleti, Filistin'de soykırım işliyor ve Fransa suç ortaklığı ediyor. Kabul edilemez olanı kabul etmeyin. Bu yüzden İsrail'e yaptırım uygulayın ve Filistin'i özgürlüğüne kavuşturun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA