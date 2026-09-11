İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifasını açıklayan ancak Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrası görevine devam etme kararı alan İsmail Kartal'ın istifasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Kartal'ın kararı Beşiktaş derbisinden sonra aldığı, bazı futbolcuların ise Aziz Yıldırım'la yemek yiyerek deneyimli teknik adamdan şikâyet ettiği öne sürüldü.
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
- İsmail Kartal'ın istifa kararını Roma maçından değil, Beşiktaş derbisinden sonra aldığı ve pazartesi günü yardımcılarıyla yaptığı toplantıda açıkladığı öne sürüldü.
- Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki görüşmenin ardından Kartal'la yola devam kararı alındı ve teknik adamın bugün antrenmana çıkacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından İsmail Kartal'ın istifasını açıklaması büyük sürpriz yaratmıştı.
Sarı-lacivertlilere Şampiyonlar Ligi'nde puan kazandıran ilk Türk teknik direktör olan Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden ayrıldığını duyurmuştu.
KARARI BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN SONRA ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
İsmail Kartal'ın istifasının perde arkasına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Buna göre deneyimli teknik adamın ayrılık kararını Roma maçının ardından değil, Beşiktaş derbisinden sonra aldığı öne sürüldü.
Derbinin ardından yapılan eleştirilerin Kartal'ın sabrını taşırdığı, 65 yaşındaki teknik adamın pazartesi günü yardımcılarıyla yaptığı toplantıda istifa kararını açıkladığı belirtildi. Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı öncesinde kulübü zor durumda bırakmamak için kararını açıklamadığı ileri sürüldü.
FUTBOLCULARDAN ŞİKAYET İDDİASI
Perde arkasına ilişkin en dikkat çeken iddia ise futbolcularla ilgili oldu. Bazı Fenerbahçeli futbolcuların Başkan Aziz Yıldırım ile yemek yediği ve bu görüşmede İsmail Kartal'dan şikâyetçi olduğu öne sürüldü. Kartal'ın ayrıca yönetimin yeni teknik direktör arayışında olduğuna yönelik haberlerden de etkilendiği iddia edildi.
ROMA MAÇINDAN SONRA İSTİFASINI AÇIKLADI
İsmail Kartal, Roma karşılaşmasının ardından basın toplantısında istifasını açıklamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, "3 aydır buradayım. Güzel günlerdi. Bir daha asla geri dönmemek üzere görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ, GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Kartal'ın istifasının ardından Aziz Yıldırım, karardan önceden haberi olmadığını söylemiş ve istifayı kabul etmediğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kartal'la yola devam kararı alındı ve deneyimli teknik adamın bugün antrenmana çıkacağı belirtildi.