Beşiktaş'a Tahkim'den kötü haber! Dusan Vlahovic'in cezası kesinleşti

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için yaptığı Tahkim Kurulu başvurusundan istediği sonuç çıkmadı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Sırp golcüye verilen cezaya itiraz eden siyah-beyazlıların başvurusu karara bağlandı.

TAHKİM İTİRAZI REDDETTİ

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendirdikten sonra itirazın reddine karar verdi. Böylece Dusan Vlahovic'e verilen ceza onanarak kesinleşti.

ERZURUMSPOR FK MAÇINDA YOK

Tahkim'in kararının ardından Vlahovic, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekip böylece kritik mücadelede Sırp golcüsünden yararlanamayacak.