Haberler

Beşiktaş'a Tahkim'den kötü haber! Dusan Vlahovic'in cezası kesinleşti

Beşiktaş'a Tahkim'den kötü haber! Dusan Vlahovic'in cezası kesinleşti Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'a Tahkim'den kötü haber! Dusan Vlahovic'in cezası kesinleşti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e verilen cezaya yaptığı itiraz reddedildi. Tahkim Kurulu'nun kararıyla Sırp golcünün cezası kesinleşirken Vlahovic, Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için yaptığı Tahkim Kurulu başvurusundan istediği sonuç çıkmadı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Sırp golcüye verilen cezaya itiraz eden siyah-beyazlıların başvurusu karara bağlandı.

TAHKİM İTİRAZI REDDETTİ

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendirdikten sonra itirazın reddine karar verdi. Böylece Dusan Vlahovic'e verilen ceza onanarak kesinleşti.

ERZURUMSPOR FK MAÇINDA YOK

Tahkim'in kararının ardından Vlahovic, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekip böylece kritik mücadelede Sırp golcüsünden yararlanamayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın

MHP'den bomba Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa...
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Türkiye'nin 58 yıllık meyve suyu devi iflastan kurtuldu

İflasın eşiğine gelmişti! 58 yıllık Türk devi için karar çıktı
İstanbul'da otluk alanda yangın! Ekipler zamanla yarışıyor

İstanbul'da otluk alanda yangın! Ekipler zamanla yarışıyor
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir okulu patlayıcılarla yerle bir etti

Ateşkes falan dinlemediler! okulu havaya uçurdular