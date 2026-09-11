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Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı

Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
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Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye dönük provokatif paylaşımlar yapan sözde “sosyal medya fenomeni” Ertuğrul Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, paylaşımların kaldırılması ve hesaba erişimin engellenmesi talep edilirken; şüphelinin gözaltına alınması talimatı yazıldı. Tespitlere göre şahsın, 25 Ağustos tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

  • Sosyal medya hesabı "Dilkuscusu" olan Ertuğrul Kaya hakkında, Trabzonlulara yönelik hakaret ve ayrımcı söylemler içeren paylaşımları nedeniyle savcılık resen soruşturma başlattı.
  • Soruşturma kapsamında Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı verildi; şüphelinin 25 Ağustos itibarıyla yurt dışına çıktığı tespit edildi.
  • Kaya'nın "Dilkuscusu" kullanıcı adlı sosyal medya hesabına ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden içeriklere erişim engeli kararı getirildi.

Sosyal medya platformlarında "Dilkuscusu" ismiyle bilinen içerik üreticisi Ertuğrul Kaya'nın Trabzonluları hedef alan hakaret dolu ve provokatif ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Kaya'nın yayımladığı videoda bölge halkına yönelik ağır hakaretler ve ayrımcı söylemler kullanması üzerine yargı organları harekete geçti.

SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tepki çeken paylaşımların ardından savcılık, Ertuğrul Kaya hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ancak yapılan adli incelemeler ve emniyet sorgulamaları sonucunda şüphelinin 25 Ağustos tarihi itibarıyla yurt dışına çıktığı tespit edildi.

HESABINA VE İÇERİKLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Trabzonlulara yönelik halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadelerin yer aldığı paylaşımlar ile şahsın "Dilkuscusu" kullanıcı adlı sosyal medya hesabına erişim engeli kararı getirildi. İçeriklerin yayından kaldırılmasına yönelik hukuki süreç devam ederken, firari şüpheli hakkındaki adli tahkikat sürdürülüyor.

NE DEMİŞTİ? 

Kaya, tepki çeken paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ulan Trabzonlu y... Hani Kürtleri sevmiyorsunuz ya... Gördüğünüz yerde, sokakta dövüp öldürmeye çalışıyorsunuz ya. E, gittim Uzungöl’e. Her yerde Arapça tabelalar. Bir tane Türk yok ama ağzınızı açmıyorsunuz. He, ama bir Kürt gitse oraya, bir tane dükkân açsa, Kürtçe tabela koysa o dükkânı yakarsınız. Oğlum, siz ne kaypak adamlarsınız lan.”

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNevzat Simsek:

neden aceba ?

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Allah aşkına söylediklerinde bir anormallık iftira yalan varmı

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

güzel ülkemde akılllılardan geçilmiyor

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