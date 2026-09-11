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Recep Yazıcıoğlu'nun hayaliydi, harabeye döndü

Recep Yazıcıoğlu'nun hayaliydi, harabeye döndü
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"Süper Vali" olarak anılan merhum Recep Yazıcıoğlu’nun Aydın’da yayla turizmini geliştirmek amacıyla yaptırdığı Paşa Yaylası Oteli, yıllardır süren bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi. Binanın kapı, pencere ve elektrik kablolarının söküldüğü, demirbaşlarının ise çalındığı görüldü. 1.200 metre rakımdaki tesisin harabeye dönmesine tepki gösteren bölge sakinleri, metruk haldeki otelin restore edilerek yeniden turizme kazandırılmasını talep ediyor.

  • Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Aydın Valiliği döneminde (1989-1991) yayla turizmini geliştirmek için inşa ettirdiği Paşa Yaylası Oteli, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
  • Yaklaşık 1.200 metre rakımdaki otelin demirbaşları çalındı, kapı ve pencereleri kırıldı, elektrik kabloları söküldü.
  • Bölge sakinleri otelin onarılarak yeniden turizme kazandırılmasını ve böylece yayladaki konaklama kapasitesinin artırılmasını talep ediyor.

Kamuoyunda "Süper Vali" olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu’nun Aydın’da yayla turizmini geliştirmek amacıyla inşa ettirdiği Paşa Yaylası Oteli, bakımsızlık ve tahribat nedeniyle atıl hale geldi. Bin tonluk doğasıyla dikkat çeken bölgedeki tesisin harabeye dönmesi tepki çekerken, bölge halkı otelin onarılarak yeniden turizme kazandırılmasını istiyor.

Görev yaptığı illerde imza attığı projeler ve sıra dışı yönetim anlayışıyla hafızalara kazınan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Aydın Valiliği yaptığı 1989-1991 yılları arasında hayata geçirdiği Paşa Yaylası Oteli, yıllardır süren ilgisizlik nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

DEMİRBAŞLARI ÇALINDI, CAMLARI SÖKÜLDÜ

Yaklaşık 1.200 metre rakımda yer alan, serin havası ve doğal güzellikleriyle bilinen Paşa Yaylası'na konaklama imkanı sunması amacıyla inşa edilen otel, beklentileri karşılayacak şekilde işletilemedi. Uzun süredir atıl durumdaki binanın demirbaşlarının çalındığı, kapı ve pencerelerinin kırıldığı, elektrik kablolarının dahi söküldüğü öğrenildi. Yıllardır hiçbir bakım çalışmasının yapılmadığı bina, yaylayı ziyaret eden vatandaşların ve çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor.

BÖLGE HALKI YENİDEN HİZMETE GİRMESİNİ TALEP EDİYOR

Yeni Asır'da yer alan habere göre; merhum Yazıcıoğlu’nun vizyon projelerinden biri olan tesisin yeniden ayağa kaldırılmasını isteyen bölge sakinleri, yapının onarılması çağrısında bulundu. Otelin hizmete girmesinin yayladaki konaklama kapasitesini artıracağını vurgulayan vatandaşlar, bu sayede bölge turizminin ve yerel ekonominin yeniden canlanacağını ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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