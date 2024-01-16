Marmaris Belediyesi'nin 'Kırsal Mahalle Çocuklarımız Sanat ve Bilimle Buluşuyor' projesi ikinci dönemi tamamlandı

Marmaris Belediyesi, MAKSAD, ÜÇADER ve Eğitim-Sen Marmaris Şubesi'nin ikinci kez hayata geçirdiği projede Taşlıca ve Söğüt Mahallesi'nden çocuklar, sanat ve bilimle buluştu.

Marmaris Belediyesi'nin çocukların küçük yaşta sanat ve bilişim dünyasına adım atıp temel eğitimi almalarını sağlamak amacıyla başlattığı 'Kırsal Mahalle Çocuklarımız Sanat ve Bilimle Buluşuyor' projesinin ikinci dönemi de sona erdi.

55 KİLOMETRELİK YOLDAN GELDİLER

Marmaris Belediyesi, Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD), Üretim Çocuklar Akademisi Derneği (ÜÇADER) ve Eğitim-Sen Marmaris Şubesi'nin imzaladığı ortak protokol sonucunda yapılan çalışmada ilçe merkezine en uzak mahalleler olan Söğüt ve Taşlıca'da oturan 16 öğrenci, bilim ve sanatla buluştu. MAKSAD, ÜÇADER ve İçmeler Atatürk Bilim Parkı'nda gerçekleştirilen proje boyunca her hafta sonu Marmaris Belediyesi tarafından araçlarla evlerinden alınan öğrenciler 55 kilometrelik yolun ardından bilim, müzik, resim, robotik kodlamayla buluşarak keyifli vakit geçirdi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Söz konusu projenin merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocukların eğitimi adına çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin önemini biliyor, buna yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerimiz için projeler üretiyoruz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu proje de çocuklarımızın bilim ve sanatla buluşması adına çok önemli. Devamını getireceğiz. Ben bir kez daha bu önemli çalışmada katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum" dedi.