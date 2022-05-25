Marmaris Belediyesi'nden Kızılbük'te Devam Eden İnşaatla İlgili Açıklama: "Dinamitle Patlatmaya Belediye Değil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... - Haberler

Marmaris Belediyesi, İçmeler Kızılbük mevkiinde özel bir firma tarafından devam eden inşaat alanında dinamitle patlatmaya izin verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dinamitle patlatma işlemi için firmaya Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Bahse konu inşaat ile ilgili başlatılan hukuki süreçler Belediye Başkanlığımızca takip edilmekte olup, yargı kararlarına göre de gerekli işlemler tesis edilmektedir" denildi.

Marmaris Belediyesi, İçmeler Kızılbük mevkiinde özel bir firma tarafından devam eden inşaat alanında dinamitle patlatmaya izin verdiği yönündeki iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İçmeler Kızılbük mevkiinde özel bir firma tarafından devam eden inşaat ile ilgili Marmaris Belediye Başkanlığı'nın söz konusu alanda dinamitle patlatmaya izin verildiği iddia edilmektedir.

İçmeler Kızılbük mevkii 2518 parselde 1985 yılında mevzii imar planı yapılmış, bu plan 2005 yılında onanan İçmeler Revizyon Uygulama İmar Planı içerisine dahil edilmiştir. Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyonu Planında da belirtildiği üzere 'emsal artışı olmaksızın onaylı imar planı bulunan alanlarda onaylı planlar geçerli olacaktır' maddesine dayanarak ilgili plan ve kanunlar ile anayasal eşitlik ilkesi çerçevesinde 2518 parseldeki inşaat için Marmaris Belediye Başkanlığınca yapı ruhsatları düzenlenmiştir.

Sosyal medyada yayınlanan ve haberlere de konu olan 'dinamitle patlatma' işlemi için ise firmaya 17.02.2022 tarihinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Müdürlük tarafından ilgili firmanın başvurusu üzerine 'incelenmiş ve uygun bulunmuştur' belgesi düzenlenmiştir.

Öte yandan bahse konu inşaat ile ilgili başlatılan hukuki süreçler Belediye Başkanlığımızca takip edilmekte olup, yargı kararlarına göre de gerekli işlemler tesis edilmektedir.

Ancak kamuoyunda bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan yanlış bilgilendirmeler nedeniyle belediyemiz yasal olarak yapmak zorunda olduğu işlemler için ve de izin verme yetkisi olmadığı halde izin verdiği iddia edilen işlemler nedeniyle suçlanarak, suçsuz yere töhmet altında bırakılmaktadır.

Marmaris Belediyesi olarak herkese aynı mesafede ve anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."