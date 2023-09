Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Üzerinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca nice savaşlara sahne olsa da Türk Milletinin ruhundaki vatanseverlik, kahramanlık ve bağımsızlık arzusu her savaştan üstün gelmiştir. Bu kahramanlarımızı anmak ve onurlandırmak adına, sahip olduğu dehası ve vatan sevgisi ile bir millete önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce "Gazi" unvanının verildiği tarih olan 19 Eylül, Gaziler Günü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için her türlü imkansızlıklara karşı canını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Bugünün Türkiye'sinin temelinde yatan şanlı zaferlerin isimsiz kahramanları; Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını; millet olarak bize emanet edilen bağımsız vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar yaşatmak hepimizin ortak görevidir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için toprağa düşen tüm şehitlerimize ve tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA