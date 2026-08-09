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Mardin'de kan davası barışla sona erdi

Mardin'de kan davası barışla sona erdi
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Mardin Kızıltepe'de haziran ayında bir kişinin ölümüyle başlayan Öner ve Kaplan aileleri arasındaki husumet, din alimleri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi. Düzenlenen barış programında taraflar tokalaşıp Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin hayatını kaybetmesiyle iki aile arasında başlayan husumet, düzenlenen barış programıyla sona erdi.

Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Öner ve Kaplan aileleri arasında başlayan husumetin sona erdirilmesi için din alimleri, kanaat önderleri ve bölgenin ileri gelenleri devreye girdi.

Din alimi Muhammed Mehdi Seydaoğulları, Aşağı Azıklı Mahallesi muhtarı Bedrettin Seyfettinoğlu ile iş insanları Mehmet Nur Çelik, Serdar Üşenmez ve Hasan Sametoğlu'nun girişimleriyle aileler bir araya getirildi. Yapılan görüşmelerin ardından her iki ailenin ileri gelenlerinin de desteğiyle aileler arasında barış sağlandı.

Kızıltepe'de Seydaoğulları Dergahı'nda düzenlenen barış programında bir araya gelen taraflar, tokalaşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Taraflar, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Programda konuşan Seyda Şeyh Muhammed Mehdi Seydaoğulları, taraflar arasında barışın sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu barışın diğer aileler arasındaki kırgınlıkların sona erdirilmesine de örnek olmasını temenni etti.

Seydaoğulları, iki ailenin bir araya gelerek barışmasına katkı sunan ve bu süreçte emek veren herkese teşekkür etti.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve iki ailenin fertlerinin katıldığı program, verilen barış yemeğinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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