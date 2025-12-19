Mardin'de 'Geçmişten Geleceğe Denetimli Serbestlik' paneli

Mardin'de,Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde "Geçmişten Geleceğe Denetimli Serbestlik" paneli gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün faaliyetlerini içeren sinevizyon gösterimi sunuldu. Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, panelde yaptığı konuşmada denetimli serbestliğin faaliyetlerine değindi. Akbulut, şöyle konuştu:

"İnsan neden suç işler? Tarih boyunca bilim insanlarının, hukukçuların ve filozofların tartıştığı en temel meselelerden biridir. İnsan neden sosyal yaşamı ve toplumsal hayatın düzenini bozacak aykırı davranışlarda bulunmaktadır? Suç, sosyal yaşamı tehdit eden zararlı eylemler ise ve daha ziyade insana, insanın sahip olduğu maddi ve manevi değerlere; sonrasında doğaya ve diğer canlılara saldırı mahiyetinde karşımıza çıkıyorsa, acaba insanı bu davranışa iten temel faktör nedir? Suç ve ceza, arkadaşlar, toplumsal bir meseledir. Bir arada değil de yalnız yaşayan insanların hukuka, adalete, suça ve cezaya, infaza ihtiyacı olmayacaktır. İnsanın eğitim ve ahlak eksikliği, öfke kontrolünü yapamaması, psikolojik marjları, ruhsal hastalıkları ve irade zayıflıkları onu suç işlemeye yönlendirmektedir."

Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Yunus Cengiz'in yaptığı panelin ilk oturumu başladı. İlk oturumda Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Müdürü ve Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Atlı "metamfetamin bağımlılığı", Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık "kumar ve bahis bağımlılığında önleyici tedbirler ve yaklaşımlar", Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden psikiyatrist Dr. Faruk Andaç Ünver "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının hastane süreci", Mardin Barosundan avukat Ahmet Nakşioğlu ise "ceza infaz sürecinin amacı ve bağımlılıkla mücadelenin hukuki boyutu" başlıklı sunumlar yaptı.

Kısa bir aranın ardından Prof. Dr. Zülküf Kara'nın moderatörlüğünde panelin ikinci oturumu gerçekleştirildi. İkinci oturumda Mardin İl Müftülüğü ve Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Manevi Rehberlik Biriminden Dr. Abdulkerim Sevgi "manevi rehberlik hizmetleri kapsamında suç ve suçluya yaklaşım", Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Bölüm Başkanı Davut Erdoğan "okullarda bağımlılıkla mücadele faaliyetleri", Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü ise "Basın ve medyada denetimli serbestlik sistemi" konularında sunum gerçekleştirdi.

Panel, sunumların ardından panelistlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Programa Mardin Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay da katıldı. - MARDİN