Haberler

Mardin'de "Geçmişten Geleceğe Denetimli Serbestlik" paneli

Mardin'de 'Geçmişten Geleceğe Denetimli Serbestlik' paneli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen panelde denetimli serbestlik ve bağımlılık konuları ele alındı. Panelde, uzmanlar suç ve cezaya dair sunumlar yaptı.

Mardin'de,Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde "Geçmişten Geleceğe Denetimli Serbestlik" paneli gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün faaliyetlerini içeren sinevizyon gösterimi sunuldu. Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, panelde yaptığı konuşmada denetimli serbestliğin faaliyetlerine değindi. Akbulut, şöyle konuştu:

"İnsan neden suç işler? Tarih boyunca bilim insanlarının, hukukçuların ve filozofların tartıştığı en temel meselelerden biridir. İnsan neden sosyal yaşamı ve toplumsal hayatın düzenini bozacak aykırı davranışlarda bulunmaktadır? Suç, sosyal yaşamı tehdit eden zararlı eylemler ise ve daha ziyade insana, insanın sahip olduğu maddi ve manevi değerlere; sonrasında doğaya ve diğer canlılara saldırı mahiyetinde karşımıza çıkıyorsa, acaba insanı bu davranışa iten temel faktör nedir? Suç ve ceza, arkadaşlar, toplumsal bir meseledir. Bir arada değil de yalnız yaşayan insanların hukuka, adalete, suça ve cezaya, infaza ihtiyacı olmayacaktır. İnsanın eğitim ve ahlak eksikliği, öfke kontrolünü yapamaması, psikolojik marjları, ruhsal hastalıkları ve irade zayıflıkları onu suç işlemeye yönlendirmektedir."

Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Yunus Cengiz'in yaptığı panelin ilk oturumu başladı. İlk oturumda Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Müdürü ve Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Atlı "metamfetamin bağımlılığı", Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık "kumar ve bahis bağımlılığında önleyici tedbirler ve yaklaşımlar", Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden psikiyatrist Dr. Faruk Andaç Ünver "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının hastane süreci", Mardin Barosundan avukat Ahmet Nakşioğlu ise "ceza infaz sürecinin amacı ve bağımlılıkla mücadelenin hukuki boyutu" başlıklı sunumlar yaptı.

Kısa bir aranın ardından Prof. Dr. Zülküf Kara'nın moderatörlüğünde panelin ikinci oturumu gerçekleştirildi. İkinci oturumda Mardin İl Müftülüğü ve Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Manevi Rehberlik Biriminden Dr. Abdulkerim Sevgi "manevi rehberlik hizmetleri kapsamında suç ve suçluya yaklaşım", Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Bölüm Başkanı Davut Erdoğan "okullarda bağımlılıkla mücadele faaliyetleri", Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü ise "Basın ve medyada denetimli serbestlik sistemi" konularında sunum gerçekleştirdi.

Panel, sunumların ardından panelistlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Programa Mardin Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay da katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Avrupa'da hayatı durduran çiftçiler şimdilik istediklerini aldı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title