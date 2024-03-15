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Mardin'de Çanakkale Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Mardin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü programı çerçevesinde Şakir Nuhoğlu Camii'nde şehitler için mevlit okundu. Programa, Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü programı çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla vatan uğruna şehadete erişen tüm şehitler için Şakir Nuhoğlu Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid programında İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından vatanın ve millet uğruna şehit olan tüm şehitler için dualar edildi.

Programa; Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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