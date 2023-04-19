Mardin'de 11 yeni otobüs hizmete alındı

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, konforlu ulaşım hizmetinin vatandaşlara sunulması amacıyla alımı yapılan 11 otobüs, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Merkez Artuklu ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 11 otobüsün hizmete başlaması için tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, hizmete alınan otobüslerin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehrin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi için her sektörde gayret sarf ettiklerini açıklayan Vali Demirtaş, geçen yıl 1818 kilometre asfalt yolu vatandaşların hizmetine sunduklarını, Çocuk Trafik Eğitim Parkında bugüne kadar toplam yaklaşık 18 bin çocuğa trafik eğitimi verdiklerini, trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek için de Elektronik Denetleme Sistemi kapsamında 5 ayrı noktada, 10 adet hız koridorunu hayata geçirdiklerini vurguladı.

Geçen yıl 150 otobüs durağını bitirdiklerini bu yılda 100 otobüs durağını monte edeceklerini ifade eden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle 11 yeni otobüsümüz, Mardinli hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak. Kentimize ve Mardinli hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Şehir içi ve ilçeler arasında toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılan otobüs sayımızı yüzde 70 arttırıyoruz. Böylece otobüslerimizde günlük olarak yolcu taşıma kapasitemiz 4 bin iken yeni hizmete alınan otobüsler ile birlikte bu kapasite artarak 6 bin 800 kişiye ulaşmış olacak. Yeni otobüslerimizin hizmete alınması ile başta şehir merkezi olmak üzere yeni güzergahlarımızda da hizmete başlayacağız. Bu sayede tüm ilçelerimiz arasındaki seferlerimizi de kesintisiz olarak gerçekleştirme imkanına kavuşacağız. İlçelerden köylere kadar bu hizmeti götürmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Demirtaş, bayram süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Mardin'de vatandaşların şehirdeki imkanlarını artıran, sorunları hızla çözen bir anlayışı takdirle takip ettiklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Şehrimizde her geçen gün devam eden yeniliklerin, müjdelerin, çalışmaların, projelerin ve yatırımların gerçekleşiyor olmasının elbette şehir hayatına etkisi çok büyük. Cumhurbaşkanı'mızın şehirlerimize yönelik yaptığı güçlü hamleler ile hiçbir şehrimiz diğer bir şehrimizden eksik olmadı. Şehirlerimiz geliştikçe büyüdükçe kalkındıkça Türkiye'nin gelişmesi büyümesi ve kalkınması mümkündür. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş, Milletvekili Karaaslan ve beraberindekiler, yeni otobüslerde incelemelerde bulundu ve şehir turu attı.