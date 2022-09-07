Manisa yerel haberleri: Salihli Belediye meclisi tatilin ardından yeniden toplandı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında toplanan Salihli Belediye Meclisinde 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Salihli Belediye Meclisi bir aylık yaz tatilinin ardından ilgili konuları görüşmek üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında yeniden toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan ve 14 gündem maddesinin görüşüldüğü Eylül ayı toplantının açılışında konuşan Başkan Kayda, "Güzel şehrimiz Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını, ünlü sanatçılarının konserleriyle hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla kutladık. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. Belediye personelime, Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Belediye çalışanlarına yapılan ek sözleşmeyle ilgili bilgi veren Başkan Kayda, "Belediyemizde görev yapan mesai arkadaşlarımızın maaşlarını ilgili sendikalarla ek sözleşme imzalayarak arttırdık. Belediyemiz şirketinde çalışan işçilerimiz ve kadrolu işçilerimizin maaşlarına ek zam yaptık. Yine Belediyemizde memur ve sözleşmeli olarak çalışan personelimize yüzde 40 sosyal denge tazminatı verdik. Güle güle harcasınlar" diye konuştu.

Salihli Belediyesi'nin 2022 yılı Gelir Tarifesi görüşülerek oy birliği ile kabul edilirken, Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Serkan Sözer, meclis üyelerine kendini tanıttı.

Toplantıda Dedetaşı, Sarıpınar, Karaoğlanlı ve Keli Mahalleleri sınırları içinde bulunan yerlerin İmar Plan Değişiklikleri talebi İmar Komisyonuna, Zafer, Namık Kemal, Cumhuriyet, Eskicami, Kurtuluş, Sağlık, Kırveli, Çakallar ve Beşeylül Mahallelerinde enerji ihtiyacını karşılamak için toplam 14 trafo yerine ilişkin talep ise İmar, Hukuk ve Bütçe Komisyonuna gönderildi.Belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan taslak çalışmanın görüşülmesi talebi de Hukuk Komisyonuna gönderilirken, Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet sathi kaplama (kombi) araç alınması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Durasıllı Mahallesinde Belediyeye ait 344 ada 1 parsel nolu taşınmaza ilişkin tespit edilen mükerrerliğin giderilmesi hususunda Emlak ve İstimlak Müdür vekili Ali Tetik'in yetkilendirilmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA