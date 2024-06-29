Manisa Şoförler Odası Başkanları TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a Desteklerini Açıkladı

Manisa'yı ziyaret eden Türkiye Şoförler Federasyonu (TŞOF) Başkan vekili Rıza Tekin, Manisa'da bulunan Şoförler Odası Başkan ve yöneticilerinin mevcut TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a desteklerini açıkladıklarını ifade etti.

Manisa'ya ziyaret eden Türkiye Şoförler Federasyonu (TŞOF) Başkan vekili ve Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin ile TŞOF Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler Odası Başkanı Halit Yılmaz'a Manisa'da bulunan Şoförler Odası Başkan ve yöneticilerinin mevcut TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a desteklerini açıkladıklarını belirtti.

Ziyaret sonrası ortak açıklama yapan TŞOF Başkan vekili Rıza Tekin ve Yönetim Kurulu üyesi Halit Yılmaz, "Manisa Şoför Odaları Başkanlarımız Genel Kurulda mevcut Başkanımız Fevzi Apaydın'a desteklerini açıkladılar. Her bir Oda Başkanıma hasretle sarılıyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonrası açıklama yapan TŞOF Yönetim Kurulu üyesi Halit Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"TŞOF Genel Başkanımız Fevzi Ayapdın'ın şahsında Manisa ilinde şahsımıza gösterilen teveccüh ve ilgiyi tüm TŞOF yönetimi adına teşekkür ediyorum. Fevzi Apaydın ve yönetimine verilen bu desteğe teşekkür ediyoruz. Böyle bir desteğin verilmesinin tek sebebi ise başkanımız Fevzi Apaydın'ın yaptığı tarafsız ve ilkeli yönetimidir. Bunu gören şoför camiası da bu ilkeli çalışma ve duruşa karşı sevgisini ve desteğini tam olarak göstermektedir. Manisa Şoför Odalarının Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerine bir araya gelerek bu kadar yüksek ve güçlü bir sesle TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın'a destek vermeleri bizi onurlandırmıştır. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Genel Başkanımızın dediği gibi 'Şoförler sevdiklerini tam sever, inandıklarına ise sonuna kadar sahip çıkar'"

Manisa'da yapılan toplantıya katılan TŞOF Başkan vekili Rıza TEKİN, Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz burada, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Ahmetli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Pamuk, Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu, Alaşehir Şoförler Otobüs Kamyon, Kamyonet, Minibüs ve Taksi Esnaf Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, Demirci Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İrfan Aksu, Gölmarmara Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ferdun Sevenbige, Gördes Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Karaaslan, Kırkağaç Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Tuncay Aslan Köprübaşı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Ertem, Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Oktay Kırlı, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönü, Saruhanlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Arif Bilek, Selendi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Filik, Soma Şof. ve Otom. Min. Kam. Kamy. ve Otob. Esnaf Odası Başkanı Osman Gündoğan, Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Gökhan Yörüyen ile bir araya geldiler. - ANKARA