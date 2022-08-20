Manisa haber: Zurna Üstatları, Turgutlu Belediyesi'nin Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nde Buluşacak

Manisa haberleri... Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nde zurna üstatları, “Zurnaların Çığlığı Festivali” ile unutulmaz bir akşam yaşatacak. “Zurnaların Çığlığı Festivali”, 6 Eylül Salı akşamı saat 20.30’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda müzikseverlerle buluşacak.

Turgutlu Belediyesi 'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nde zurna üstatları, "Zurnaların Çığlığı Festivali" ile unutulmaz bir akşam yaşatacak. "Zurnaların Çığlığı Festivali", 6 Eylül Salı akşamı saat 20.30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenecek "Zurnaların Çığlı Festivali", zurna üstatlarını Turgutlu'da buluşturacak. Ünlü müzisyen Serkan Çağrı'nın onur konuğu olarak katılacağı festivalde zurna ustaları Halil Çokyürekli, Ömer Altuntaş, Muharrem Sargın, Haydar Curacı, Eren Mert İlbey, Buğra Kutbay, Fuat İlbey, Rıza Yanıkçalan, Sebahattin Çil, Muharrem Çokyürekli, Hüseyin Toplar, Işık Soğukkuyu, Emrah Toplar, Basri Eğriboyun, Ersin Sergen ve TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Spiker Sabahattin Gülümser'in özel performanslarıyla dopdolu bir akşam yaşanacak. "Zurnaların Çığlığı Festivali", 6 Eylül Salı günü saat 20: 30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilecek.

ZURNA EĞİTİM ATÖLYESİ TURGUTLU'DA

"Zurnaların Çığlı Festivali" kapsamında Zurna Eğitim Atölyesi de yapılacak. Eğitimde Öğretici Zurnazenler Halil Çokyürekli, Işık Soğukkuyu, Fuat İlbey, Muharrem Sargın, Erman Çalgıcı, Sebahattin Çil, Basri Eğriboyun, Rıza Yanıkçalan, Ersin Sergen, Hüseyin Toplar ile Atölye Öğrencileri Sebahattin İlbey, Hamza İlbey, Şahin Toplar, Hasan Kilerci, Seid Ali Kilerci, Mustafa Ali Alca, Pevrul Esen, Ali Yılmaz Gündüz, Bürol Kutkaya, Hüseyin Çetkin, Hasan Sarıtaş, Bektaş Yanıkçalan, Süleyman Yıldırım, Mustafa Karaoluk, Arda Karaoluk yer alacak.

Zurna Eğitim Atölyesi, 5 Eylül Pazartesi günü saat 13: 00'da Alyanss Garden Düğün Salonu'nda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ülkemizin dört bir yanındaki zurna üstatlarını Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimiz kapsamında Turgutlu'muzda buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimi 5 Eylül Pazartesi günü Zurna Eğitim Atölyesine, 6 Eylül Salı günü ise Zurnaların Çığlığı Festivaline davet ediyorum" dedi.