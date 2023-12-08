Manisa'da Engelli Hakları Paneli Gerçekleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Manisa Valiliği ve Manisa CBÜ işbirliği ile "Engelli Hakları Paneli" gerçekleştirildi. Panelde engelli bireylerin günlük yaşamda yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Manisa Valiliği ve Manisa CBÜ işbirliği ile "Engelli Hakları Paneli" gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Lale Salonda yapılan panele Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özhan Kalaç'ın yaptığı panele konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilay Kayhan, Manisa Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Üyesi Yadel Gazioğlu, Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Selami Pazar, Türkiye Spina Bifida Derneği Manisa Temsilcisi Öznur Karaağaç katıldı.

Panelde engelli bireylerin günlük yaşamda yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Panelistlerden Manisa Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Üyesi Yadel Gazioğlu, erişilebilirlik hakkında bilgiler vererek, "Engelliler, yaşlılar, hamileler ve çocuklar gibi hareket kısıtlılığı olan tüm bireylerin; binaları, kaldırımları, parkları, toplu taşıma araçlarını yani kamuya açık hizmet veren tüm yapıları; kimsenin yardımı olmadan bağımsız olarak ve kaza riskiyle karşılaşmadan, güvenli biçimde kullanmalarını sağlayan özellik olduğunu kaydetti.

Manisa'da il düzeyinde yapılan denetim işlemlerini Valilik bünyesinde kurulan Manisa Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yürütüldüğünü kaydeden Gazioğlu, "İlimizde bugüne kadar kamu binaları, açık alanlar ve toplu ulaşım araçları olmak üzere toplam 688 toplu ulaşım, 25 kamu kurumu denetimi gerçekleştirilmiştir. Belediyelerin teknik ekiplerine bakanlığımız tarafından 'çevrimiçi erişilebilirlik atölyeleri' düzenlenmektedir. Ayrıca ekibimiz tarafından talep olması halinde kurumlara erişilebilirlik çalışmalarında rehberlik yapılmaktadır." dedi.

Erişilebilirlik belgesi alan tek resmi kurum var

Manisa'da erişilebilirlik belgesi alan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi veren Gazioğlu, Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün belgesini 2017 yılında aldığını hatırlatarak, denetimlerin ve rehberlik çalışmalarının tamamlandığını, 2024 yılı içerisinde denetimlerin devam edeceğini ve erişilebilir olmayan kurumlar hakkında komisyon tarafından idari yaptırım kararlarının alınacağını söyledi.

İdari yaptırım kararları başlayacak

Erişilebilirlikte öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. Maddesi gereğince idari para cezası kesileceğini vurgulayan Gazioğlu, "Denetim komisyonlarınca tespit edilen Büyükşehir belediyeleri, Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her bir tespit için beş bin Türk Lirasından yirmi beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı beş yüz bin lirayı geçemez. Denetim komisyonlarınca tespit edilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı elli bin lirayı geçemez."şeklinde bilgiler aktardı.

Soru cevap şeklinde sona eren panelde panelistlere teşekkür belgeleri Vali Yardımcısı Aydın Memük tarafından takdim edildi. - MANİSA