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Öğretmen Çiftçiden Bağda Sürpriz Doğum Günü

Öğretmen Çiftçiden Bağda Sürpriz Doğum Günü
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hem öğretmenlik hem çiftçilik yapan Fahri Sarıtaş, üzüm bağında birlikte çalıştığı işçisinin doğum gününü unutmadı. Mesai sırasında bağa getirilen pasta ile yapılan sürpriz kutlama, hem işçiyi hem de diğer tarım emekçilerini mutlu etti. Sarıtaş, 'Aynı sofraya, aynı ekmeğe emek veriyoruz' diyerek bu anlamlı jestin önemini vurguladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğretmenliğin yanı sıra çiftçilikle de uğraşan Fahri Sarıtaş, üzüm bağında mesai harcayan işçisine sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Sarıgöl ilçesinde tarımsal üretime katkı sağlayan öğretmen Fahri Sarıtaş, üzüm bağında birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarından birinin doğum günü olduğunu öğrendi. İşçisine unutulmaz bir an yaşatmak isteyen Sarıtaş, hazırlattığı doğum günü pastasını mesai saatleri içerisinde üzüm bağına getirerek sürpriz yaptı.

Çalışma esnasında bir anda karşısında doğum günü pastasını gören işçi, büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Bağda ter döken diğer tarım işçilerinin de katılımıyla kesilen pasta, yorucu mesaide renkli ve yüz gülümseten görüntülere sahne oldu.

"Aynı sofraya, aynı ekmeğe emek veriyoruz"

Birlikte çalıştığı insanların özel günlerinde yanlarında olmanın büyük bir anlam taşıdığını belirten Fahri Sarıtaş, "İnsanların emeğini takdir etmek, özel günlerinde yanında olmak bizim için çok önemli. Sonuçta aynı sofraya, aynı ekmeğe emek veriyoruz. Küçük de olsa mesai arkadaşımıza böyle bir sürpriz yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

Üzüm hasadının ve bağ bakımının yoğun olarak sürdüğü bu günlerde gerçekleştirilen anlamlı kutlama, tarım işçilerine hem moral hem de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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