Manisa'da bağımlılıkla mücadelede SORİ eylem planı kurulda ele alındı

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Manisa Valiliği Bağımlılığı Önleme Eylem Planı ve Sosyal Risk İndeksi (SORİ) dijital altyapısının ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda; bağımlılıkla mücadelede risklerin erken tespiti, önleyici çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve hızlı müdahale mekanizmaları değerlendirildi.

Manisa Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya; kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı. Toplantıda, Manisa Valiliği Bağımlılığı Önleme Eylem Planı ve planın dijital altyapısını oluşturan Sosyal Risk İndeksi (SORİ) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Bağımlılıkla mücadelede sorunun ortaya çıkmasını bekleyen değil; riski önceden gören, erken fark eden, veriyi analiz eden ve gerektiğinde hızlı şekilde harekete geçen teknoloji destekli, bütüncül ve dinamik bir sistem oluşturulduğu belirtildi.

Eylem Planı kapsamında; öğretmen, rehberlik servisi, aile, aile hekimi, sağlık, sosyal hizmet ve güvenlik birimlerinin aynı sistem içerisinde koordineli çalışması, farklı kurumlardan elde edilen verilerin birlikte değerlendirilerek risklerin erken aşamada belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan desteğin doğru kişiye, doğru kurum tarafından zamanında ulaştırılması amaçlanıyor.

Dijital altyapı SORİ ile eylem planı güçlendirildi

Eylem Planı'nın dijital altyapısı olan SORİ ile davranış değişiklikleri, akademik performans, sosyal çevre, rehberlik başvuruları ve diğer risk göstergelerinin değerlendirilerek risk düzeyinin belirlenmesi; risk düzeyine göre önleyici destek, yakın izlem ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara yönlendirme yapılması öngörülüyor.

Sistemin yalnızca veri toplayan bir yapı olmadığı; veriyi anlamlandıran, riski görünür hale getiren ve erken müdahaleyi destekleyen dinamik bir risk yönetimi ve erken uyarı mekanizması olarak çalışmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda düşük, orta ve yüksek risk düzeylerine göre farklılaştırılmış destek, yönlendirme ve izleme süreçleri uygulanacak.

Eylem Planı kapsamında ayrıca öğretmenlerin erken uyarı sürecindeki rolünün güçlendirilmesi, aile hekimlerinin koruyucu sağlık ve erken değerlendirme süreçlerine dahil edilmesi, öğrenci ve aile eğitimlerinin geliştirilmesi ile dijital bağımlılık ve dijital ortamlardaki risklere yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması hedefleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, bağımlılığın toplum sağlığını ilgilendiren önemli konuların başında geldiğini belirterek, özellikle dijital bağımlılık tehdidine dikkat çekti.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bağımlılık ortaya çıktıktan sonraki müdahalelerle sınırlı tutulamayacağını ifade eden Vali Özkan, risklerin önceden tespit edilmesi, erken fark edilmesi ve ihtiyaç halinde hızlı ve etkili müdahalenin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Manisa'da il eylem planının yanı sıra ilçe eylem planlarının da hazırlandığını ifade eden Vali Özkan, şöyle konuştu: "Her kurumun kendi eylem planları oluşturuldu. Zararlı maddelerle mücadele ve dijital arenadaki riskleri kontrol altında tutmak için çalışmalarımızı hayata geçirdik. Özellikle zararlı maddelerin arzını kontrol altında tutmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Emniyet ve jandarma birimlerimiz bununla ilgili operasyonları yapıyor. Rehabilitasyon faaliyetleri de sağlık birimlerimiz tarafından yürütülüyor. Eylem planında önemli noktalardan birisi de talebin kontrol altında tutulmasıdır. Bağımlılıkla mücadelede en önem verdiğimiz konuların başında da talebin kontrol altında tutulması gelmektedir."

Zararlı maddelerin ve dijital dünyadaki risklerin toplumun tüm kesimlerini tehdit ettiğini dile getiren Vali Özkan, özellikle çocukların maruz kaldığı risklerin erken aşamada tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Vali Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Tüm çocuklarımız riske maruz kalıyor. Eylem planında asıl odaklandığımız nokta burasıdır. Riske yönelik müdahale planlarımızın etkili olması için risk unsurlarını ve aktörleri bilmemiz gerekiyor. Ailelerin, öğretmenlerin, aile hekimlerinin önemli görevler üstlendiği eylem planımızı etkili şekilde uygulamalıyız. Riski yönetmeliyiz, olay ortaya çıkmadan önce sebebiyet verecek unsurları tespit etmeli ve önlemlerimizi almalıyız."

Eylem planında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini isteyen Vali Özkan, risk yönetimini esas alıp önleyici faaliyetlere ağırlık verileceğini belirtti. Vali Özkan, "Bu çok dinamik bir eylem planıdır. Hızlı ve etkili erişimi esas alıyoruz. Eylem planını inşa ediyoruz ve örnek teşkil etmesi için çalışıyoruz. Sonuç odaklı, topyekün ve izlenebilir bir sistemin inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Öğretmenlerin, aile hekimlerinin ve ailelerin bu eylem planında önemli görevler üstlendiğini belirten Vali Özkan, durum analizlerinin yapılarak riskin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

2026'nın ilk 8 ayında 161 bin kişiye farkındalık eğitimi

Toplantıda ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında 2026 yılının ilk 8 ayında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda 634 PDR öğretmeni, psikolog ve ilgili uzmana SORİ Yazılım Eğitimi verildiği, 161.094 kişiye ise bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda; ilçe bazlı çalışmaların düzenli olarak takip edilmesi, risk altındaki kişilerin kişi bazlı izlenmesi, gerekli durumlarda uzman desteğinden yararlanılması ve koruyucu-önleyici tedbirlerin zamanında uygulanmasına yönelik kararlar alındı. Süreçte kişi mahremiyeti ve kişisel verilerin güvenliğinin korunmasına da dikkat edileceği belirtildi.

Toplantının son bölümünde kurul üyesi kurumların bağımlılıkla mücadele alanındaki faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı, ardından kurul üyelerinin görüşleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı