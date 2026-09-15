Manisa Aile Platformu’ndan 'Ailem Güvende' operasyonlarına tam destek

Manisa Aile Platformu İl Temsilcisi Abdurrahman Rüzgar, ailenin korunması noktasında "Ailem Güvende" operasyonlarını sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Manisa Aile Platformu olarak milli, manevi ve kültürel aile yapısına yönelik küresel tehditlere karşı mücadele ettiklerini belirten Abdurrahman Rüzgar, "Manisa Aile Platformu olarak, 'LGBT Propagandası ve Dayatması' başta olmak üzere milli-manevi-kültürel aile yapımıza yönelik tüm küresel tehditlere karşı mücadele etmekte ve ailenin korunmasına dair güçlü bir kamuoyu oluşturmaktayız. Kurulduğumuz günden bu yana insanlığın varoluşuna, fıtratına ve bağımsızlığına kasteden küresel odaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu itibarla, devlet kurumlarımızın aile bütünlüğünü ve evlatlarımızı tehdit eden odaklara karşı hayata geçirdiği 'Ailem Güvende' operasyonlarını kararlılıkla desteklediğimizi açıkça ilan ediyoruz" dedi.

Küresel merkezlerin yürüttüğü ifsat politikalarına karşı idari adımların hayati önem taşıdığına dikkat çeken Rüzgar, şu görüşlere yer verdi: "Büyük Aile Platformu'nun ve 81 ilde faaliyet gösteren aile platformlarının aileye dair gerçekleştirdiği sempozyumlar, çalıştaylar, zirveler, konferanslar, seminerler gibi etkinliklerde, akademik raporlarda ve saha çalışmalarında sürekli vurgulandığı üzere; bugün insanlık, küresel emperyalizmin ve onun aparatı olan uluslararası lobilerin açık bir sosyo-kültürel terörü ve kuşatması altındadır. Hak ve özgürlük maskesi altında ambalajlanan cinsiyetsizleştirme politikaları, zehir tacirliği, fuhuş tuzağı, dijital bağımlılıklar ve benzeri yozlaşmalar; toplumları milli, manevi ve kültürel bağlarından kopararak köksüzleştirmeyi amaçlayan küresel emperyalizmin doğrudan yürüttüğü kirli projelerdir. ve ailemizi hedef alan bu saldırılar tesadüfi değil, organize bir insanlık suçudur. Devletimizin emniyet ve yargı birimleri marifetiyle başlattığı 'Ailem Güvende' operasyonları, küresel çetelerin ve onların yerel iş birlikçilerinin kirli emellerine karşı atılmış tarihi ve milli bir adımdır"

Koruyucu çerçevenin kalıcı hale gelmesi için hukuki düzenlemelerin şart olduğunu vurgulayan Rüzgar, "Küresel merkezlerin yürüttüğü bu ifsat politikalarına karşı devletimizin başlattığı idari adımların toplumsal huzurumuz ve geleceğimiz adına hayati bir önemi olduğu açıktır. Ancak bu koruyucu çerçevenin eksiksiz tamamlanması ve kalıcı hale gelmesi için kamusal alanlardan eğitim kurumlarına ve medyadan dijital mecralara kadar her türlü LGBT propagandası, dayatması ve örgütlenmesinin hukuki olarak yasaklanması; açık, net ve tavizsiz bir şekilde cinsiyetsizleştirme propagandasına karşı yasal düzenlemenin yapılması, çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimini koruyacak kapsamlı bir hukuki düzenlemenin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Açıklamasının sonunda mücadelenin devam edeceğini belirten Rüzgar, "Bu kararlı duruş doğrultusunda kamuoyuna duyururuz ki akademik ve hukuki mecralarda sürdürdüğümüz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz. Küresel çetelerin propaganda araçlarıyla çocuklarımızın zihnini ve fıtratını bozmasına izin vermeyeceğiz. Aile yapımızı ve toplumsal dokumuzu hedef alan her türlü gayri milli ve gayri ahlaki oluşumlara, dijital tehlikelere ve örtülü dayatmalara karşı milletimizin sesi olmayı sürdüreceğiz. Devletimizin başlattığı 'Ailem Güvende' operasyonlarının tavizsiz bir şekilde genişletilmesinin, küresel lobilerin finansal ve dijital uzantılarına karşı alınacak koruyucu ve önleyici hukuki tedbirlerin en üst düzeyde uygulanmasının talepçisi ve takipçisi olacağız. Geleceğimizin ve milli bağımsızlığımızın teminatı olan aile kurumunu muhafaza etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı