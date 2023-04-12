Üye Girişi
Haberi Paylaş
'Manevi destek ekipleri' deprem bölgesine gönderildi

'Manevi destek ekipleri' deprem bölgesine gönderildi

Yerel Haberler

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından gönüllü din görevlilerinden oluşturulan 12 kişilik 'manevi destek ekibi', depremin yaşandığı Hatay'a görevlendirildi.

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından gönüllü din görevlilerinden oluşturulan 12 kişilik 'manevi destek ekibi', depremin yaşandığı Hatay'a görevlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde deprem bölgesine görevlendirilen binlerce din görevlisi, depremzedelere manevi destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Kastamonu'dan gönüllü din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan ekip, Hatay'da manevi destek hizmetlerini yürütmesi amacıyla Kastamonu İl Müftülüğü önünden dualarla bölgeye uğurlandı.

Kastamonu İl Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, "Bugün ilimizden 12 kişilik din görevlimizi Ramazan ayı boyunca Hatay'da depremzede vatandaşlarımıza yardım faaliyeti için dualarla yolcu ediyoruz ve görevlilerimize teşekkür ediyor, hayır duada bulunuyorum" dedi. - KASTAMONU

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title