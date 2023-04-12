'Manevi destek ekipleri' deprem bölgesine gönderildi

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından gönüllü din görevlilerinden oluşturulan 12 kişilik 'manevi destek ekibi', depremin yaşandığı Hatay'a görevlendirildi.

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından gönüllü din görevlilerinden oluşturulan 12 kişilik 'manevi destek ekibi', depremin yaşandığı Hatay'a görevlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde deprem bölgesine görevlendirilen binlerce din görevlisi, depremzedelere manevi destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Kastamonu'dan gönüllü din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan ekip, Hatay'da manevi destek hizmetlerini yürütmesi amacıyla Kastamonu İl Müftülüğü önünden dualarla bölgeye uğurlandı.

Kastamonu İl Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, "Bugün ilimizden 12 kişilik din görevlimizi Ramazan ayı boyunca Hatay'da depremzede vatandaşlarımıza yardım faaliyeti için dualarla yolcu ediyoruz ve görevlilerimize teşekkür ediyor, hayır duada bulunuyorum" dedi. - KASTAMONU