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Manavgat İlçe Jandarma Komutanı öğrencilere makamını devretti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Deniz, makamını Toros İlkokulu öğrencileri Mehmet Fatih Yiğit, Bade Özbey ve Zümral Asar'a devretti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Deniz, makamını Toros İlkokulu öğrencileri Mehmet Fatih Yiğit, Bade Özbey ve Zümral Asar'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Manavgat Totors İlkokulu 3-H sınıfı öğrencileri Mehmet Fatih Yiğit, Bade Özbey ve Zümral Asar, sınıf öğretmenleri Aysel Özen Coşgun ve okul müdürü Muzaffer Erdem Haznedar ile birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Deniz'i makamında ziyaret etti. Jandarma Binbaşı Mustafa Deniz, üzerlerinde asker üniformaları bulunan öğrencilere ve öğretmenlerine günün anısına çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette minik öğrenciler, sembolik olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı makamını devraldı. İlçe Jandarma Komutanının makamına oturan ve "Güçlü ordu, güçlü jandarma" sloganını dillendiren öğrenciler, geçtiğimiz günlerde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmete sunulan Togg başta olmak üzere motosiklet ve diğer araçlara bindi. Öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığından unutamayacakları hatıralarla ayrıldılar. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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