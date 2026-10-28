Maltepe’de çöken Kardeşler Apartmanı’nın hak sahiplerine yeni konutları teslim edilmeye başlandı

Maltepe Cevizli'de çöken ve ardından yıkılan Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki riskli yapılarda yaşayan hak sahipleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen yeni konutların teslim süreci başladı.

8 Ekim günü Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Apartmanı çökmüş, çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yıkılan Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki riskli yapılar boşaltılmıştı. Yaşanan olay nedeniyle evlerinden olan 34 hak sahiplerine yönelik yeni konutların teslimine bugün başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Esenkent Mahallesi İETT Blokları'nda gerçekleştirilen teslim kapsamında bugün 3 ailenin yeni evlerinin anahtarını teslim alması bekleniyor.

Öte yandan 34 hak sahibine yıkılan binalarının yerinde dönüşüm seçeneği de sunuluyor. Seçenek kapsamında hak sahipleri isterlerse yıkılan binalarının yerinde tekrar dönüşümünü sağlayabilecek, isterlerse TOKİ Esenkent Mahallesi İETT Blokları'nda ev sahibi olabilecek.

"Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alan kentsel dönüşüm faaliyetlerimize kararlılıkla sürdürüyoruz"

Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alan kentsel dönüşüm faaliyetlerimize kararlılıkla sürdürüyoruz. Maltepe ilçemizin Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Apartmanı'nda 8 Ekim'de meydana gelen çökmenin ardından da vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede oluşabilecek risklerin önüne geç amacıyla ivedilikle harekete geçtik. Bu kapsamda bölgede belirlenen uygulama alanındaki hak sahiplerimize yerinde dönüşüm imkanının yanı sıra başkanlığımız tarafından hayata geçirilen, depreme dayanıklı ve güvenli konutların yer aldığı ve şu an içinde bulunduğumuz Maltepe İETT bloklarından seçeneği de sunduk. Önceliğimiz yaşanan bu elim olaydan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek hak sahiplerimizin güvenli yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlamak ve dönüşüm sürecini en sağlıklı şekilde yürütmektir" dedi.

" Vatandaşlarımızı 39 ilçemizde devam eden yarısı bizden kampanyasından faydalanarak binalarını yenilemeye davet ediyoruz"

Kentsel dönüşüm çalışmalarını yalnızca bugünün değil geleceğin de güvenli şehirlerini inşa ve ihya etme anlayışıyla sürdürdüklerini belirten Çakmak, "Başta İstanbul'umuz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında daha dirençli, güvenli ve yaşanabilir şehirler oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Kardeşler Apartmanı'nda yaşanan çökme dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyor vatandaşlarımızın bu acıları bir daha yaşamaması adına İstanbul'umuzda 39 ilçemizde devam eden yarısı bizden kampanyasından faydalanarak binalarını yenilemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"34 vatandaşımızın tamamı gelirse biz bugün anahtarlarımızı teslim edebilecek durumdayız "

Alanın tamamında 34 tane konut anlamında hak sahibi olduğunu aktaran Çakmak, "Bu hak sahiplerimizden bize şu ana kadar ulaşan 8 tanesi İETT bloklarından hak sahibi olma teklifimizi kabul etti. Kardeşler Apartmanı 3 olarak şu an belirlendi. 180 ay vade seçeneği sunduk. Hak sahiplerimiz TÜFE bölü 2 oranında da güncellenecek. 34 tane konutumuzun tamamını biz üç artı bir olarak teklif ettik. 34 vatandaşımızın tamamı gelirse biz bugün anahtarlarımızı teslim edebilecek durumdayız. Şu ana kadar 3 vatandaşımızın geldiği bilgisini aldık. Ama 34'üne de biz bugün anahtarlarını teslim edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı