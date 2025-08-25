Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Etkinlikleri Renkliliğiyle Kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kurulan 16 oba çadırında farklı illerden gelen katılımcılar stant açarak, yöresel ürünlerini ve kültürel değerlerini tanıttı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kurulan 16 oba çadırında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcılar stant açtı. Stantlarda illere ait kültürel değerler ve yöresel ürünler sergilenirken, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Ziyaretçiler, oba çadırlarını gezerek hem farklı yörelerin kültürlerini tanıma hem de ürünleri deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikler, gün boyu süren gösteriler ve çeşitli aktivitelerle devam etti.

Adıyaman Valiliği bünyesinde hizmet veren Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Mehmet Baltacı, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinliklerine katkılarından dolayı valiliğe teşekkür etti. Baltacı, "Çok güzel etkinlikler oldu. Burada sergilediğimiz ürünlerle Osmanlı el sanatlarından yemeni ve sarık sanatını yaşatmaya çalışıyoruz. Beş hayvan derisinden yapılan yemeni, yani Osmanlı çarıkları, folklor ekipleri tarafından da kullanılıyor. Ayrıca ayak sağlığı açısından da oldukça faydalı. Biz burada unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı yaşatmaya gayret ediyoruz" dedi. - MUŞ