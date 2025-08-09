Malatya Yeni Adliye Sarayı İnşaatı Hızla İlerliyor

Malatya, adalet altyapısını güçlendirecek dev bir projeye adım adım yaklaşıyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapımı devam eden Malatya Yeni Adliye Sarayı inşaatında incelemelerde bulunarak sürecin geldiği aşama hakkında önemli bilgiler verdi.

Milletvekili Ölmeztoprak, ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, "Şehrimizin merkezine kazandırılacak bu önemli yapı, hem mimarisi hem de fonksiyonel kapasitesiyle Malatya'mıza yakışır bir adalet merkezi olacak" dedi.

"Kaba inşaat tamamlandı, iç mekan çalışmaları sürüyor"

Ağustos 2025 itibarıyla kaba inşaatın tamamlandığı Malatya Adalet Sarayı'nda şu anda mekanik imalatlar ve iç yapı faaliyetlerinin planlı şekilde devam ettiğini ifade eden Ölmeztoprak, "Teknik ekiplerin titiz çalışmalarıyla yürütülen projede, hem dayanıklılık hem de estetik ön planda tutuluyor. Temel kazı çalışmaları kayalık alanda patlatma yöntemiyle yapılarak son derece sağlam bir zemin elde edildi. Sağlam temeller üzerine inşa edilen bu yapı, Malatya'ya uzun yıllar boyunca hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

"Modern donanım ve geniş kapasite"

Projeye dair bilgiler de veren Milletvekili Ölmeztoprak, "Tamamlandığında Malatya Adalet Sarayı, 100 duruşma salonu ve 181 büro ile hizmet sunacak. Modern ulaşım çözümleriyle donatılacak yapıda, 103 araç + 5 engelli araç kapasiteli kapalı otopark, 692 araç + 40 engelli araç kapasiteli açık otopark ve 64 araçlık ek çevre otopark alanı bulunacak. Toplam 864 araçlık park kapasitesi ile vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacak. Çevre dostu anlayışla tasarlanan projede yağmur suyu toplama sistemiyle peyzaj sulaması yapılacak, ortak alanlarda güneş enerjili aydınlatma kullanılacak. Avukatlar için sosyal alanlar da baronun talebi doğrultusunda projeye dahil edildi" ifadelerine yer verdi.

"Bölgesel adalet merkezi olma yolunda"

2026 yılının Mayıs ayında hem Adliye Sarayı hem de tüm ek donatılarıyla birlikte Malatya'nın adaletin vakarına yakışır yeni bir vizyona kavuşmuş olacağını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Yeşilyurt ilçesi Görgü (Cafana) Mahallesi sınırlarında inşa edilecek Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi ile Malatya, hukuki anlamda bölgesinde merkez şehirlerden biri haline gelecek. Ayrıca Yakınca ve Çöşnük mahallelerinde yapımı süren adliye lojmanları, personelin barınma ve sosyal yaşam imkanlarını da güçlendirecek" diye konuştu. - MALATYA