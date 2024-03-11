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Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ramazan Ayı Boyunca İftar Yemeği Verecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Malatya'da 3 bin 200 kişiye iftar yemeği verecek. İftar programı, İl Halk Kütüphanesi'nin bahçesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkı olmak üzere iki yerde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek.

Deprem bölgesi Malatya'da bu yıl Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan iki çadırda günlük 3 bin 200 kişiye iftar verilecek. Ramazan ayının ilk günü başlayan iftar programı ile ilgili konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, "Kültür ve Turizim Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'nun talimatıyla 81 ilde iftar programı hazırladı. Bu kapsamda Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca görev alanında bulunan Malatya'da 3 bin 200 kişiye, Tunceli'de 4 bin 500, Elazığ'da ise bin öğrenciye iftar yemeği verecektir" dedi.

Bölge Müdürü Adem Bacanlı, "Ramazan ayı boyunca Malatya'da İl Halk Kütüphanesi'nin bahçesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkı olmak üzere iki yerde iftar çadırlarımız, ayrıca Elazığ Kültürpark içerisinde bulunan Mamuret-ül Aziz salonunda ve Tunceli Munzur Üniversitesi kampüs yemekhanesinde 30 gün iftar yemeği programımız olacaktır. Sahip olduğumuz beraberlik ve dayanışma ruhu ile Ramazan ayının bereketini artırmak amacıyla iftar sofralarımızda halkımız ve öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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