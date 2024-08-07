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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret etti

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ile Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi. Ziyarette üniversitelerin ikili ilişkileri ele alındı ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ile Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitelerin ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Çomaklı ; ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversiteler arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin ülke yükseköğretimine değer kattığını ve önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin 600 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye'nin marka üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı ; eğitim, Ar-Ge, sanayi ve topluma fayda anlamında bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü, ayrıca üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Üniversiteler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve akademik ile idari iş birliklerine zemin hazırlamak için bu ve benzeri görüşmelerin oldukça önemli olduğunu aktaran Rektör Bentli ise Atatürk Üniversitesinin örmek alınacak çalışmalara imza atan, eğitim kültürü yüksek olan bir kurum olduğunu söyledi.

Yeni kurulan bir üniversite olarak ikili iş birlikleriyle birçok alanda ortak çalışmalara imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rektör Bentli, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Ziyaretin ardından, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan birimler hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, konuğu Prof. Dr. Bentli ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde (BAP) gerçekleştirilen toplantıya katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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