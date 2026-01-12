Malatya Yeşilyurt'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.43'te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin yerin 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.