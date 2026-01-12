Haberler

Malatya Yeşilyurt'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.43'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.43'te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin yerin 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

