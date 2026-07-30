Haberler

Malatya'nın kelebek zenginliği objektiflere yansıdı

Malatya'nın kelebek zenginliği objektiflere yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara ve Bursa'dan Malatya'ya gelen doğa fotoğrafçıları, Malatyalı fotoğrafçı Salih Kayhan'ın rehberliğinde iki gün boyunca dağları, yaylaları ve ormanlık alanları gezerek kentin zengin kelebek popülasyonunu belgeledi. Aşırı sıcaklara ve zorlu arazi koşullarına rağmen gerçekleştirilen çalışmalarda, Malatya'nın biyolojik çeşitliliğine dikkat çekildi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Ankara ve Bursa'dan Malatya'ya gelen doğa fotoğrafçıları, Malatyalı fotoğrafçı Salih Kayhan'ın rehberliğinde iki gün boyunca dağları, yaylaları ve ormanlık alanları gezerek kentin zengin kelebek popülasyonunu belgeledi. Aşırı sıcaklara ve zorlu arazi koşullarına rağmen gerçekleştirilen çalışmalarda, Malatya'nın biyolojik çeşitliliğine dikkat çekildi.

Yaklaşık bir yıl önce Ankara'da düzenlenen "3-D Ankara Kelebekleri" sunumunda tanışan doğa fotoğrafçıları, 2026 yılı yaz döneminde Doğu Anadolu'da kelebek gözlem ve fotoğraf çekimi yapma planını hayata geçirdi. Bu kapsamda Malatya'da bir araya gelen ekip, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar kentin farklı noktalarında arazi çalışması gerçekleştirdi.

GÜNPINAR ŞELALESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN GÖZLEM

Çalışmaların ilk gününde Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi çevresi ile Kayseri yol ayrımında gözlem yapan ekip, Günpınar Şelalesi'nde yıllar önce yalnızca tek birey olarak görüntülenen Orakkanat kelebeğinin bu yıl daha yoğun görüldüğünü kayıt altına aldı.

AŞIRI SICAKLARA RAĞMEN KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

Doğa fotoğrafçıları, aşırı sıcak hava ve zorlu doğa koşullarına rağmen Malatya'nın kelebek zenginliğini belgelemek için yoğun mesai harcadı. İki gün boyunca dağlar, yaylalar, dere yatakları ve ormanlık alanlarda kilometrelerce yürüyen ekip, çok sayıda kelebek türünü fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

Yapılan gözlem çalışmalarıyla Malatya'nın yalnızca tarihi, kültürel mirası ve kayısısıyla değil, sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle de önemli bir doğa destinasyonu olduğu bir kez daha ortaya konuldu.

MALATYA'DAN TATVAN'A GEÇTİLER

Arazi çalışmasının tamamlanmasının ardından Ankara'dan Başar Taşkıner ile Bursa'dan Hayri Yıldırım ve Talip Doğru, Doğu Anadolu'daki kelebek gözlem rotalarının bir sonraki durağı olan Tatvan'a gitmek üzere Malatya'dan ayrıldı. Malatyalı doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan ise bölgedeki doğa fotoğrafçılığı ve kelebek envanteri çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet

Görünmez hız, kesin sonuç: KIZILELMA sınırları zorlamaya devam ediyor
Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı! O anlar kamerada

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın

9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı! Herkese bu mesaj gitti
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İmamın en zor namazı!

Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler