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Eren Kaşıkçı'nın kızına Acun Ilıcalı sahip çıktı: Bizzat ilgileneceğim

Eren Kaşıkçı'nın kızına Acun Ilıcalı sahip çıktı: Bizzat ilgileneceğim Haber Videosunu İzle
Eren Kaşıkçı'nın kızına Acun Ilıcalı sahip çıktı: Bizzat ilgileneceğim
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Sarıyer'deki evinde ölü bulunan 2021 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın kızına Acun Ilıcalı sahip çıktı. Ilıcalı, "Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı bugün ölü bulundu. İncelemenin ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Kaşıkçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na otopsi için götürüldü.

"MİNİK YAVRUSUYLA BİZZAT İLGİLENECEĞİM"

Yapılan otopsinin ardından ünlü şefin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Kaşıkçı'nın cenazesi cemevine götürüldü, ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Acun Ilıcalı da Eren Kaşıkçı'nın cenaze törenine katıldı. Törenden önce açıklama yapan Ilıcalı, Kaşıkçı'nın kızının masraflarıyla ilgileneceğini söyledi. Ilıcalı, "Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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