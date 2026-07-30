Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

DERENİN YAKININDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmrahor Deresi yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR

Ölen kadının Gülay Akgün M. olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili K.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, K.A. adlı şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı