Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.
DERENİN YAKININDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay, Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmrahor Deresi yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR
Ölen kadının Gülay Akgün M. olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili K.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, K.A. adlı şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.