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RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda

RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Uefa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında RAMS Başakşehir, deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku ile karşı karşıya geldi. Veritas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter Turku, 2-0 kazandı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ

Teknik direktör Nuri Şahin mücadeleye Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Davie Selke, Edor Shomurodov ve Ivan Brnic 11'i ile başladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN ERKEN VEDA

Inter Turku karşısında etkili bir oyun sergilemekte zorlanan temsilcimiz, Tuominen ve Jepjhta'nın golleriyle sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte iki maçın toplamında skorda 3-1 geride olan RAMS Başakşehir, bu sezonki Avrupa kupaları serüvenine erken veda etmiş oldu. Ev sahibi Inter Turku ise adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCihat Demir:

Aptallar ya valla

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Haber Yorumlarıns4w7n9vh6:

yazık çok yazık….

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