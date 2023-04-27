Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür: "Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Pütürge-Çelikhan ve Palu-Bingöl Segmentlerinde Bir Sıkışma Olduğu...

Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı’nın iki ayrı segmentinde sıkışma olduğunu belirterek, "Pütürge-Çelikhan arasındaki segmentte bir deprem beklediğimizi yıllardır söylüyoruz. Bu segmentte bir yoğunlaşma olduğunu geçen günlerde de ifade ettik. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pütürge-Çelikhan segmentiyle Palu-Bingöl arasındaki segmentte bir sıkışma olduğu görülüyor. Bir deprem bekleniyor ama ne zaman olacağını tahmin edemiyoruz" dedi.

Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı'nın iki ayrı segmentinde sıkışma olduğunu belirterek, "Pütürge-Çelikhan arasındaki segmentte bir deprem beklediğimizi yıllardır söylüyoruz. Bu segmentte bir yoğunlaşma olduğunu geçen günlerde de ifade ettik. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pütürge-Çelikhan segmentiyle Palu- Bingöl arasındaki segmentte bir sıkışma olduğu görülüyor. Bir deprem bekleniyor ama ne zaman olacağını tahmin edemiyoruz" dedi.

Erkan Özgür, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının, 6 Şubat'ta meydana yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Pütürge'de 6.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanabileceği yönündeki uyarısını değerlendirdi. Yapılan açıklamanın kendilerini rahatsız ettiğini dile getiren Özgür, şunları söyledi:

"ABD BİLİM ADAMLARI NEYE GÖRE O SEGMENTTE İNCELEMEDE BULUNMUŞ"

"Bu konuyla ilgili defalarca açıklama yapmıştık. Bugüne mahsus olan bir şey değil. ABD'den gelen bilim adamları o segmentte neye göre incelemede bulunmuş, kimsenin bir bilgisi yok. Sosyal medyada yayılan bir bilgi kirliliği gibi görünüyor. Biz, Pütürge-Çelikhan arasındaki segmentte bir deprem beklediğimizi yıllardır söylüyoruz. Bu segmentte bir yoğunlaşma olduğunu geçen günlerde de ifade ettik. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pütürge-Çelikhan segmentiyle Palu-Bingöl arasındaki segmentte bir sıkışma olduğu görülüyor. Yavaş yavaş insanlar Malatya'ya dönmeye başlarken bu şekilde bir demecin verilmesini doğru bulmuyoruz. Pütürge-Çelikhan segmentiyle Palu-Bingöl arasındaki segmentte bir sıkıntı olduğunu zaten yıllardır söylüyoruz. Büyüklüğünün 7'ye kadar olma ihtimali yüksek ama bu ABD'den gelen bilim adamları hemen çalışma yapmış ve yayınlanmış gibi bir bilgi doğu değil. Bir deprem bekleniyor ama ne zaman olacağını tahmin edemiyoruz."

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Özgür, Malatya'da üst üste yaşanan artçı depremlerle ilgili ise şunları söyledi:

"Yeşilyurt'un içerisinden geçen fay hattını ilk defa Türkiye'ye bildirmiştik. MTA'nın yapmış olduğu diri fay haritasında görünmediğinden bahsetmiştik. Yeşilyurt'un içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Biz, bu artçıların 6 büyüklüğüne kadar olacağını daha önce söyledik. Yeşilyurt merkeze yakın olduğu için depremin daha büyük olduğunu düşünüyoruz. 5.7'ye kadar artçılar zamanla meydana geldi. Bu artçılar devam edecek."