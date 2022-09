Malatya haberleri! Ses Malatya Şubesi'nden 'Promosyon' Eylemi: "Ücretlerimiz Üzerinden Bankaların Elde Ettiği Kârdan Payımızı İstiyoruz"

Gelen Malatya haberine göre Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şubesi, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nün promosyon ihalesini kişi başı 24 bin 500 TL karşılığında bir kamu bankasına vermesini protesto etti. SES Malatya Şubesi Mali Sekreteri Mahir Söylemez, "Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve kârına kâr katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Ücretlerimiz üzerinden bankaların elde ettiği kârdan payımızı istiyoruz" dedi.

SES Malatya Şubesi üyeleri, bugün Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimlik binası önünde toplandı ve banka promosyonlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

"SATIN ALMA GÜCÜNDE CİDDİ ORANDA GERİLEME VAR"

SES Malatya Şubesi Mali Sekreteri Mahir Söylemez, "Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri kurumlar tarafından revize edilerek yeniden ihaleler yapılmakta, yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 30-40 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadır" dedi.

"BANKALARIN ELDE ETTİĞİ KARDAN PAYIMIZI İSTİYORUZ"

Söylemez, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaları karlılık rekoruna doğru koştururken işçi ve emekçiler, aldıkları ücretlerle 'ayı nasıl çıkarabilirim' diye kuruş hesabı yapıyor, meyve dahi alamıyor, çocuğunu yeterli ve dengeli besleyemiyor; elektrik, su faturalarını ödeyemiyor, karabasanlar görüyor, intiharın eşiğinden dönüyor ya da intihar ediyor. Bizler, emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken, ücretlerimiz enflasyon karşısında bir mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve karına kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Bankaların artan bu devasa karlarında, işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerinin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankaların elde ettiği kardan payımızı istiyoruz.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

26 Eylül'de İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen banka promosyon ihalesine toplamda beş banka katılmış olup, verdikleri miktarlar emekçilerin beklentilerini ve taleplerini karşılamaktan uzaktır. Verdikleri tekliflere bakıldığında, bankaların kendi aralarında anlaşarak ihaleye katıldıkları görülmektedir. En son Halk Bankası, 24 bin 500 ile ihaleyi almıştır. SES Malatya Şubesi olarak, gözlemci olarak katılım sağladık, sözleşmenin maddelerine ve miktarına itiraz ettik. Ama Rektörlük adına katılan Genel Sekreter, kurum adına değil de banka adına katılım sağlamış gibiydi. Yetkili sendika temsilcisi ise hiçbir şekilde söz hakkı kullanmamış, itiraz hakkını değerlendirmemiştir. Biz, Sağlık Emekçileri Sendikası olarak tüm emekçilerin lehine olacak şekilde promosyon sözleşme ihalesinin yeniden düzenlemesi için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Söylemez, sonuna kadar haklarını arayacaklarını ifade ederek, "Buradan bir kere daha Rektörlük'e ve yetkililere sesleniyoruz. Eğer bankalar karşısında elinizin zayıf olduğunu düşünüyorsanız biz emekçiler buradayız. Hiçbir şekilde bankalar karşısında elinizin zayıf olduğunu düşünmeyin. Yok, eğer siz de bu yapılanların bir parçası olmak istiyorsanız yine size mesajınız şudur ki biz emekçiler buradayız. Taleplerimizi dile getirmeye, hakkımız olanı almak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.